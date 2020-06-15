Pratik ve lezzetli Boşnak mantısı tarifi! Ustaların sakladığı tarif!

Mantı deyince iştahlar açılır, ağızlar sulanır. Şöyle el açması, mis gibi bir yoğurtlu mantı sofraların baş tacıdır. Boşnak mantısı da bizim damak tadımıza uygun bir yiyecek olduğu için sofralardaki yeri başkadır. Tabii mantı yapmak biraz zahmetli bir iş. Elde açma mantı yapmak için biraz uğraşmak gerekiyor. Biz bugün çok fazla zaman almadan yapılan ve lezzeti el açmasını aratmayan bir Boşnak mantısı tarifi hazırladık. Az malzemeyle hızlıca hazırlayabileceğiniz bu tarifle misafirlerinizi ve sevdiklerinizi şaşırtabilirsiniz.

ŞİPŞAK BOŞNAK MANTISI TARİFİ

Malzemeler

Mantı için:

1 paket milföy hamuru

450-500 gram dana kıyma

1 adet kuru soğan

1 avuç maydanoz

1'er tutam tuz ve karabiber

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için:

2 kase yoğurt

2-3 diş sarımsak

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Tuz ve karabiber

2 yemek kaşığı tereyağ

Yapılışı

Milföyleri buzluktan çıkarın ve çözünmesini bekleyin.

Bir tavayı ocağa alın. Tava ısınınca içine zeytinyağını ekleyin.

Soğanı pembeleşinceye kadar kavurun.

Ardından kıymayı ve baharatları ekleyin.

Maydanozları ince ince kıyın ve kıymalı harca ekleyin.

Kıyma suyunu çekip tamamen kavrulunca ocağın altını kapatın ve kıymalı harcı soğuması için bir kenara alın.

Mantının içi için hazırladığınız kıymayı çiğden de koyabilirsiniz. Eğer kıymayı kavurmayacaksanız soğan, maydanoz ve baharatlarla beraber güzelce karıştırmanız yeterli olacaktır.

Çözünen 2'li milföyleri birbirinden ayırın. Böylece elinizde kare şeklinde hamurlar olacak.

Her bir milföy karesini dörde bölün.

Minik karelere ayırdığınız milföylerin ortasına kıymalı harçtan koyun. Bu aşamada harcın miktarına dikkat edin. Çok fazla koyarsanız pişerken çatlayabilir.

Ortasına kıymalı harç yerleştirdiğiniz milföy karelerini klasik mantı yapar gibi, dört köşede ortada buluşacak şekilde, kapatın.

Dürülen mantıları birleşme yeri alta gelecek şekilde önceden yağladığınız fırın tepsisine dizin.

Hazırladığınız tepsiyi önceden ısıtılmış 180 derece fırına koyun.

Milföylerin üzeri kızarana kadar mantıları fırında tutun. Bu aşama ortalama olarak 40-45 dakika sürebilir.

Fırından çıkardığınız mantının üzerini örtün ve biraz dinlenmesi için bir kenara koyun.

Mantı soğurken siz de yoğurtlu harcı hazırlayabilirsiniz. Bunun için öncelikle küçük bir sos tavasında tereyağını eritin.

Sos tavasındaki tereyağına toz kırmızı biberi ilave edin.

Yoğurda ezdiğiniz sarımsağı ve tuzu ekleyerek krema kıvamına gelene kadar karıştırın.

Dinlenip hafifçe soğuyan mantıları tabağa alın. Üzerine yoğurt ve tereyağlı sos gezdirin.

Afiyet olsun!

