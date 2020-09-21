Pratik ve puf puf bir kek: Tepside kek tarifi

Canınız tatlı çekiyorsa ve pratik bir şey yapmak istiyorsanız tepside kek tarifini denemelisiniz. Fazla zamanınızı harcamadan lezzetli bir tarifle çayın ya da kahvenin yanına yakışacak bu kek tarifini misafirlerinize de ikram edebilirsiniz. En güzel tepside kek tarifleri için yapmanız gereken malzemeleri hazır etmek ve mutfağa girmektir. Tepside kek tarifi harcından tüm püf noktalarına kadar detaylı düşünerek hazırlanmıştır. Bu tarif sayesinde saatlerce uğraşmanıza gerek kalmadan tatlı ihtiyacını giderebilir ve lezzetin doruklarına ulaşabilirsiniz.
Fırın tepsisinde kek tarifinin malzemelerini hazırladıktan sonra yapmaya başlayabilirsiniz. Borcamınız yoksa ya da kalabalık misafirleriniz için bu hazırlığı yapıyorsanız fırın tepsisi de size yardımcı olabilir.
Büyük tepside kek tarifini denediniz ve güzel bir sunum ile servis yapmak istiyorsanız önce keki eşit ve güzel bir şekilde kesmelisiniz. Görüntü açısından kesme işlemi çok önemlidir. Güzel bir şekilde kestikten sonra kekleri ister normal bir servis tabağına isterseniz de kekler için özel olarak satılan kek sunum tabağına dizebilirsiniz. Kekin olmazsa olmazı kesinlikle çaydır. Ayrılmaz ikililerden biri olan çay ve kek tabii ki bir arada yenip içildiğinde daha güzel bir hâl alır. Çayınızı da kekinizin yanına koyduğunuzda mükemmel bir servis hazırlamış olacaksınız.
Tepside ıslak kek tarifi denediyseniz ıslak keki dondurma ile zenginleştirebilirsiniz. Tepside ıslak kek tarifini yukarıdaki tarifi kakao eklemeniz gerekir. Karışıma son olarak kakaoyu ekleyip tepsiye dökmeden önce bir bardak karışımı ayırmalısınız.
Kekiniz piştikten sonra ise ayırdığınız karışımı kekinizin üstüne dağıtabilirsiniz.
Pratik bir tarif olan kek tarifleri ne yazık ki bazen istediğiniz gibi olmayabilir. Bunun önüne geçebilmek için bazı ipuçları vardır.
Kekin iyi kabarmasını istiyorsanız ilk etapta kaba koyduğunuz şeker ve yumurtayı köpürene kadar çok iyi çırpmalısınız.
Kabarması için yapılması gereken bununla da kalmaz kekin sönmemesi için ilk 20 dakika fırının kapağının asla açılmaması gerekir.
Kekin çiğ kalıp kalmadığını anlamak için keke kürdan batırılıp çıkarılır. Kürdana hamur kalıntıları geldiyse kekinizin bir süre daha pişmesi gerekir. Kürdan eğer temiz olarak çıkarsa kek pişmiş demektir. Son olarak da keki fırından çıktıktan 15 dakika sonra yani soğumaya başlarken dilimlemeniz iyi olur. Aceleniz yoksa fırından aldığınız gibi kesmemeniz gerekir.
Canınız kek çektiğinde aklınıza hemen "Bir dilim kek kaç kaloridir?" sorusu gelebilir. Özellikle sağlıklı beslenmek isteyenler ve kilo problemi yaşayan kişiler bu sorunun yanıtını düşünebilir. İçinde çeşitli karbonhidratlar, şeker ve yağ gibi malzemeler bulunan bir kek için düşünülmesi gayet doğal bir sorudur. Yine de kek, sağlıklı beslenmek isteyenlerin diğer tatlılara nazaran tercih ettiği bir çeşittir. Sade bir kek dilimi ortalama 150 kaloridir. İçine konulan üzüm, ceviz gibi her malzemede bu kalori miktarı artar. Bir porsiyon ıslak kek ise 570 kaloridir.
Tepside yapılan kek tarifleri bir iki taneyle kalmayacak kadar çeşitlidir. Damak tadınıza ve zevklerinize göre değişik malzemelerle kek yapabilirsiniz. Limonu seviyor ve keke de yakıştırıyorsanız tepside limonlu kek tarifini deneyebilirsiniz. Keke yakışacak üzüm, ceviz, tarçın, havuç gibi malzemelerle de harika kek tarifleri deneyebilirsiniz. Kakaolu kek seviyorsanız ve görselliğe önem veriyorsanız iki renkli kek çok hoşunuza gidecektir. Ayrıca iki renkli kek tarifinin içine damla çikolatalardan da koyup tadını ve içeriğini daha da güzel hale getirebilirsiniz.
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