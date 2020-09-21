Pratik ve puf puf bir kek: Tepside kek tarifi

Canınız tatlı çekiyorsa ve pratik bir şey yapmak istiyorsanız tepside kek tarifini denemelisiniz. Fazla zamanınızı harcamadan lezzetli bir tarifle çayın ya da kahvenin yanına yakışacak bu kek tarifini misafirlerinize de ikram edebilirsiniz. En güzel tepside kek tarifleri için yapmanız gereken malzemeleri hazır etmek ve mutfağa girmektir. Tepside kek tarifi harcından tüm püf noktalarına kadar detaylı düşünerek hazırlanmıştır. Bu tarif sayesinde saatlerce uğraşmanıza gerek kalmadan tatlı ihtiyacını giderebilir ve lezzetin doruklarına ulaşabilirsiniz.

Tepside Kek İçin Malzemeler

3 adet yumurta

1, 5 su bardağı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1, 5 su bardağı süt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

4-5 su bardağı un

Tepside Kek Yapılışı

Fırın tepsisinde kek tarifinin malzemelerini hazırladıktan sonra yapmaya başlayabilirsiniz. Borcamınız yoksa ya da kalabalık misafirleriniz için bu hazırlığı yapıyorsanız fırın tepsisi de size yardımcı olabilir.

Öncelikle derin kap alın ve yumurta ile şekeri içine koyun. Bu iki malzemeyi köpürene kadar iyice çırpın. Daha sonra vanilyayı ilave ederek karıştırın. Daha sonra sütü, yoğurdu ve sıvı yağı koyup çırpmaya devam edin. Çırpma işlemi devam ederken kabartma tozu ve unu ekleyip son defa akışkan ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın. Çırpma işlemi bittikten sonra kullanacağınız tepsiyi yağlayın veya içine yağlı kağıt serin. Kasik kare fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. ‘Ben yuvarlak tepside kek tarifi denemek istiyorum’ diyorsanız da yuvarlak bir fırın tepsisinde gayet güzel bir kek elde edebilirsiniz. Keki tepsiye yavaşça dökün ve spatula yardımıyla her tarafa eşit şekilde dağıtın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına koyun ve pişmeye bırakın. 30 ila 40 dakika arasında pişme süresine sahip ama siz fırınınıza göre bu süreyi ayarlayabilirsiniz. Emin olmak adına bir kürdan ile pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Tepside Islak Kek Nasıl Yapılır?

Büyük tepside kek tarifini denediniz ve güzel bir sunum ile servis yapmak istiyorsanız önce keki eşit ve güzel bir şekilde kesmelisiniz. Görüntü açısından kesme işlemi çok önemlidir. Güzel bir şekilde kestikten sonra kekleri ister normal bir servis tabağına isterseniz de kekler için özel olarak satılan kek sunum tabağına dizebilirsiniz. Kekin olmazsa olmazı kesinlikle çaydır. Ayrılmaz ikililerden biri olan çay ve kek tabii ki bir arada yenip içildiğinde daha güzel bir hâl alır. Çayınızı da kekinizin yanına koyduğunuzda mükemmel bir servis hazırlamış olacaksınız.