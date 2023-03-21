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Premier Lig'de dikkat çeken Ramazan ayı düzenlemesi! İftar vakti geldiğinde...

21.03.2023 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya futbolunda heyecan devam ederken, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte liglerde düzenlemeler yapılıyor. İngiltere Premier Lig'de de oruç tutan futbolcular için yeni bir karar verildi. Lig yönetimi, Ramazan ayı boyunca oynanacak akşam maçları için oluşturduğu düzenlemeyi yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor.

Premier Lig'de dikkat çeken Ramazan ayı düzenlemesi! İftar vakti geldiğinde...

Dünya futbolunda heyecan tüm hızıyla devam ederken, liglerde de son viraja girildi. Arsenal ve Manchester City'nin şampiyonluk yarışını sürdürdüğü İngiltere Premier Lig'de yönetim, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte yeni bir karar aldı.

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Premier Lig'de yönetim, 23 Mart Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayında oruç tutacak olan oyunculara ayrıcalık tanıyacak bir kararı yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor.

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Akşam saatinde oynanacak olan karşılaşmalar öncesinde hakemlerin oruç açması gereken futbolcu olup olmadığını sorarak öğreneceği kaydedildi.

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Oruç tutan bir futbolcunun olması durumunda iftar vakti geldiğinde karşılaşmaya ufak bir aranın verilediği belirtildi.

Futbolcuların orucunu açmasının ardından müsabakanın kaldığı yerden devam edeceği aktarıldı.

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