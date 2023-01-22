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  4. Premier Lig'de Haaland şov sadece 14 dakikada yaptı! Drogba, Ronaldo, Salah... Onlar bile şaşkın!

Premier Lig'de Haaland şov sadece 14 dakikada yaptı! Drogba, Ronaldo, Salah... Onlar bile şaşkın!

22.01.2023 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland isminden söz ettirmeye devam ediyor. 22 yaşındaki Norveçli oyuncu Wolverhampton karşısında çıktığı mücadelede 14 dakikada hat-trick yapmayı başarırken, efsaneleri de geride bıraktı. İşte detaylar...

Premier Lig'de Haaland şov sadece 14 dakikada yaptı! Drogba, Ronaldo, Salah... Onlar bile şaşkın!
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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Premier Lig'in 21. haftasında heyecan Manchester City Wolverhampton maçı ile sürdü. Zorlu mücadelede gülen taraf 3-0'lık skorla ev sahibi ekip Manchester City olurken, 22 yaşındaki süper yıldız Erling Haaland bir rekora daha imza attı.

GOL PERDESİNİ HAALAND AÇTI

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Karşılaşmada dakikalar 40'ı gösterirken, Haaland gol perdesini açmayı başarırken, 49'da ikinci, 54'te ise üçüncü golünü atarak, 14 dakikada hat-trick yapmayı başardı.

YILDIZLARI GEÇTİ!

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Manchester City'de bu sezon Premier Lig'deki 25'inci golünü kaydeden Erling Haaland, geçtiğimiz 4 sezonun gol krallarını geride bıraktı. (2018-19: Salah - Mane - Aubameyang / 22 gol, 2019-20: Vardy / 23 gol, 2020-21: Kane / 23 gol, 2021-22: Salah - Son / 23 gol)

DÖRDÜNCÜ KEZ BAŞARDI!

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Premier Lig'deki ilk sezonunda dördüncü kez hat-trick yapan Erling Haaland, hat-trick sayısında efsaneleri geride bıraktı. Norveçli santrforun geride bıraktığı bazı efsaneler Cristiano Ronaldo, Didier Drogba, Jamie Vardy, Nicolas Anelka ve Emmanuel Adebayor oldu.


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