Premier Lig'de Haaland şov sadece 14 dakikada yaptı! Drogba, Ronaldo, Salah... Onlar bile şaşkın!

Premier Lig'in 21. haftasında heyecan Manchester City Wolverhampton maçı ile sürdü. Zorlu mücadelede gülen taraf 3-0'lık skorla ev sahibi ekip Manchester City olurken, 22 yaşındaki süper yıldız Erling Haaland bir rekora daha imza attı.

GOL PERDESİNİ HAALAND AÇTI

Karşılaşmada dakikalar 40'ı gösterirken, Haaland gol perdesini açmayı başarırken, 49'da ikinci, 54'te ise üçüncü golünü atarak, 14 dakikada hat-trick yapmayı başardı.

YILDIZLARI GEÇTİ!

Manchester City'de bu sezon Premier Lig'deki 25'inci golünü kaydeden Erling Haaland, geçtiğimiz 4 sezonun gol krallarını geride bıraktı. (2018-19: Salah - Mane - Aubameyang / 22 gol, 2019-20: Vardy / 23 gol, 2020-21: Kane / 23 gol, 2021-22: Salah - Son / 23 gol)

DÖRDÜNCÜ KEZ BAŞARDI!

Premier Lig'deki ilk sezonunda dördüncü kez hat-trick yapan Erling Haaland, hat-trick sayısında efsaneleri geride bıraktı. Norveçli santrforun geride bıraktığı bazı efsaneler Cristiano Ronaldo, Didier Drogba, Jamie Vardy, Nicolas Anelka ve Emmanuel Adebayor oldu.



