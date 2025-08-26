Premier Lig'de inanılmaz bir şey yaşandı! Liverpool 10 dakikada geri döndü... Newcastle United'ı 16'lık Rio Ngumoha yıktı

İngiltere Premier Lig’in 2. haftasında Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya geldi. St. James Park’ta oynanan zorlu mücadeleyi Liverpool, 3-2’lik skorla kazanarak sahadan üç puanla ayrıldı.

Liverpool’un gollerini 35. dakikada Ryan Gravenberch, 46. dakikada yeni transfer Hugo Ekitike ve uzatma dakikalarında 90+10’da 16 yaşındaki Rio Ngumoha attı. Newcastle United’ın sayıları ise 57. dakikada Bruno Guimaraes ve 88. dakikada Will Osula’dan geldi.

EKITIKE DURDURULAMIYOR

Eintracht Frankfurt’tan 95 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Hugo Ekitike, Liverpool formasıyla çıktığı 3. maçında da gol atmayı başararak toplamda 3 gole ulaştı.

16'LIK NGUMOHA YIKTI

Liverpool’a galibiyeti getiren gol, henüz 16 yaşındaki Rio Ngumoha’dan geldi. Genç oyuncu, kritik dakikalarda sahneye çıkarak takımına hayat verdi.

NEWCASTLE 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi ekipte Anthony Gordon, 45+3. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı.

2 İSİM SAKATLANDI

Newcastle United’da ayrıca iki önemli isim, Sandro Tonali (66. dakika) ve Joelinton (76. dakika) sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı. Yerlerine Lewis Miley ve Jacob Ramsey girdi.

Bu sonuçla Liverpool puanını 6’ya yükseltirken, Newcastle United 1 puanda kaldı. Premier Lig’in 3. haftasında Liverpool sahasında Arsenal’i ağırlayacak, Newcastle United ise Leeds United deplasmanına çıkacak.