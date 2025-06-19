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Premier Lig'de kendisine hayran bırakmıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray o isim için karşı karşıya... İngilizler duyurdu

Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verirken iki dev kulüp bir isim için daha karşı karşıya geldi. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray Premier Lig'de Brentford forması giyen Yoane Wissa'nın peşinde olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Premier Lig'de kendisine hayran bırakmıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray o isim için karşı karşıya... İngilizler duyurdu
Berker İşleyen
Yoane Wissa

Yoane Wissa

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Brentford
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Transfer döneminin resmen başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe ve Galatasaray çalışmalarına hız verdi. Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha karşı karşıya geldi.

İngiliz basınından Team Talk'ın haberine göre ezeli rakiplerin Brentford forması giyen Yoane Wissa'nın peşinde olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE ÇOK İSTEKLİ

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Haberde Fenerbahçe'nin transfer için çok istekli olduğu, Galatasaray'ın Osimhen'de başarısız olması durumda Wissa'yı B planı olarak belirlediği yazıldı.

BİRÇOK TALİBİ VAR

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Wissa’nın taliplileri arasında Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yanı sıra Premier Lig’den Arsenal, Tottenham ve daha önce teklif yapan Nottingham Forest da yer alıyor.

BONSERVİSİ 58 MİLYON EURO

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Brentford, Wissa için 50 milyon sterlin (58 milyon euro) bonservis talep ediyor. Oyuncunun kulüple sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor, ancak kontratta uzatma opsiyonu bulunuyor.

50 MAÇTA 20 GOL

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Geçtiğimiz sezon Brentford formasıyla 50 maça çıkan Wissa, 20 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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