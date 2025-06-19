Premier Lig'de kendisine hayran bırakmıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray o isim için karşı karşıya... İngilizler duyurdu

Transfer döneminin resmen başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe ve Galatasaray çalışmalarına hız verdi. Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha karşı karşıya geldi.

İngiliz basınından Team Talk'ın haberine göre ezeli rakiplerin Brentford forması giyen Yoane Wissa'nın peşinde olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE ÇOK İSTEKLİ

Haberde Fenerbahçe'nin transfer için çok istekli olduğu, Galatasaray'ın Osimhen'de başarısız olması durumda Wissa'yı B planı olarak belirlediği yazıldı.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Wissa’nın taliplileri arasında Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yanı sıra Premier Lig’den Arsenal, Tottenham ve daha önce teklif yapan Nottingham Forest da yer alıyor.

BONSERVİSİ 58 MİLYON EURO

Brentford, Wissa için 50 milyon sterlin (58 milyon euro) bonservis talep ediyor. Oyuncunun kulüple sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor, ancak kontratta uzatma opsiyonu bulunuyor.

50 MAÇTA 20 GOL

Geçtiğimiz sezon Brentford formasıyla 50 maça çıkan Wissa, 20 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.