Premier Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu! Bitime iki hafta kala...

Premier Lig'in 36. haftasında Southampton'a konuk olan Fulham, 48. dakikada Carlos Vinicius ve 72. dakikada Aleksandar Mitrovic'in attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Son sırada bulunan 24 puanlı Southampton'ın bitime iki hafta kala ligden düşmesi kesinleşti. Puanını 51'e çıkaran Fulham ise 9. sıraya yerleşti.

Günün öne çıkan diğer bir maçında Wolverhampton'ı ağırlayan Manchester United, 32. dakikada Anthony Martial ve 90+4. dakikada Alejandro Garnacho'nun golleriyle 2-0 galip geldi. Ligde iki hafta sonra kazanarak 66 puana yükselen Manchester ekibi, Newcastle United'ın arkasında averajla 4. sırada yer aldı. Wolverhampton ise 40 puanla 13. basamakta kaldı.

Diğer maçlarda ise Aston Villa, Tottenham'ı 2-1, Crystal Palace da Bournemouth'u 2-0 yendi. Leeds United-Newcastle United ve Chelsea-Nottingham Forest karşılaşmaları ise 2-2 eşitlikle sona erdi.

