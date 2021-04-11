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Premier Lig'de Leicester City, West Ham United'a 3-2 yenildi

11.04.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda West Ham United'a 3-2 mağlup oldu.

Premier Lig'de Leicester City, West Ham United'a 3-2 yenildi

Ligde 31. hafta maçına çıkan Leicester City, Londra Stadyumu'nda West Ham United'la karşılaştı.

West Ham United, 29. ve 44. dakikalarda Jesse Lingard ve 48. dakikada Jarrod Bowen'in golleriyle 3 puanı kazanan takım oldu. Leicester ekibinin gollerini 70. ve 90. dakikalarda Kelechi Iheanacho attı.

Leicester City'de forma giyen milli futbolculardan Çağlar Söyüncü koronavirüs karantinası nedeniyle, Cengiz Ünder ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Leicester City 56 puanda kalarak haftayı üçüncü sırada tamamladı. Londra ekibi West Ham United ise 55 puana ulaşarak dördüncü sıraya yükseldi.

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