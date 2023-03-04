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Premier Lig'de lider Arsenal, Bournemouth'u uzatma dakikalarında attığı golle yendi

04.03.2023 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, sahasında Bournemouth'u 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi. Şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet alan Arsenal'da maç sonunda müthiş bir sevinç yaşandı.

Premier Lig'de lider Arsenal, Bournemouth'u uzatma dakikalarında attığı golle yendi

Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda Bournemouth'u ağırladı.

Maçın başında Philip Billing'in bulduğu golle 1-0 öne geçen Bournemouth, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. Konuk takımda Marcos Senesi, 57. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Rakibine 62. dakikada Thomas Partey, 70. dakikada Ben White ve 90+7. dakikada Reiss Nelson'ın golleriyle cevap veren Arsenal, 3-2'lik galibiyete ulaştı.

Karşılaşmanın başında 9.11 saniyede fileleri havalandıran Billing, Premier Lig tarihinin en hızlı ikinci golünü kaydetti. Lig tarihinin en hızlı golünü, Nisan 2019'da Southampton forması giyen Shane Long, 7.69 saniyede Watford ağlarına göndermişti.

Üst üste 4. galibiyetini alarak 63 puana ulaşan Arsenal, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu. Düşme hattındaki Bournemouth ise 21 puanla 19. basamakta kaldı.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN ATSU'YU ANDI

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Öte yandan Arsenal'ın Ganalı futbolcusu Thomas Partey, mücadelenin ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu'yu andı.

CHELSEA 5 HAFTA SONRA KAZANDI

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Premier Lig'de günün öne çıkan diğer maçında Chelsea, evinde Leeds United'ı 53. dakikada Wesley Fofana'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Beş hafta sonra galip gelen Chelsea, 34 puanla 10. sırada yer aldı. Düşme hattının bir basamak üstündeki Leeds United ise 22 puanda kaldı.

Aynı saatte oynanan diğer maçlarda Aston Villa, Crystal Palace'ı, Wolverhampton da Tottenham'ı 1-0 yendi. Brighton ise West Ham United'ı 4-0'lık skorla geçti.

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