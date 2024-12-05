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Premier Lig'de şenlik var! Liverpool son dakikada yıkıldı, Manchester City galibiyeti hatırladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.12.2024 07:56
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İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 3-3 berabere kaldı. 4 maçtır galibiyete hasret kalan Manchester City ise kazanarak 3 puanı hatırladı.

Premier Lig'de şenlik var! Liverpool son dakikada yıkıldı, Manchester City galibiyeti hatırladı

St. James' Park'taki karşılaşmada Newcastle United, Alexander Isak'ın 35 ve Anthony Gordon'ın 62. dakikada attığı gollerle iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Curtis Jones'un 50, Muhammed Salah'ın 68 ve 83. dakikalarda attığı gollerle 3-2 üstünlük yakalayan Liverpool, son dakikada yediği gol sonucunda sahadan 1 puanla ayrıldı. Ev sahibi takım adına Fabian Schar'ın 90. dakikada kaydettiği golle mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Performansıyla bu sezon adından söz ettiren Salah, tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta 15 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

Ligde 4 hafta sonra puan kaybeden Liverpool, 35 puana yükseldi. Newcastle United ise 20 puana çıktı.

MANCHESTER CITY GALİBİYETİ HATIRLADI

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Manchester City, sahasında Nottingham Forest'ı 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekip Bernardo Silva'nın 8, Kevin De Bruyne'nin 31 ve Jeremy Doku'nun 57. dakikada bulduğu gollerle karşılaşmada galip geldi.

Ligde 4 haftadır kaybeden ve son 7 resmi maçını kazanamayan Manchester City, galibiyet özlemine Nottingham Forest karşısında son veremedi.

Günün diğer maçlarında Chelsea, Southampton'ı 5-1, Everton ise Wolverhampton'ı 4-0 yendi.

Bu sonuçların ardından Chelsea, zirvedeki Liverpool ile arasındaki farkı 7'ye düşürdü. Manchester City ise 26 puana yükseldi ve takibini sürdürdü.

Anahtar Kelimeler:
Liverpool manchester city
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