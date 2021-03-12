SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu İlkay Gündoğan

Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu İlkay Gündoğan

12.03.2021 16:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu İlkay Gündoğan

Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, İngiltere Premier Lig'de şubat ayının oyuncusu seçildi.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Joachim Andersen, Harvey Barnes, Joao Cancelo, Bruno Fernandes, Jesse Lingard, Ruben Neves ve Raphinha'yı geride bırakarak ödüle layık görüldü.

Ocaktan sonra şubat ayında da ödülü kazanan İlkay, Premier Lig'de üst üste ayın oyuncusu seçilen ilk Manchester Cityli futbolcu oldu.

Şubat ayında 4 gol atan İlkay, ligin zirvesindeki Manchester City'nin tüm maçlarını kazanmasında önemli rol oynamıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldiRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldi
Guardiola sinirlendi: 18-0 yeneceğizGuardiola sinirlendi: 18-0 yeneceğiz
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü

F.Bahçe'de Dilmen gündemde yok

F.Bahçe'de Dilmen gündemde yok

Boupendza - F.Bahçe transferinde son durum

Boupendza - F.Bahçe transferinde son durum

Avrupa'yı sallayacak transfer bombası!

Avrupa'yı sallayacak transfer bombası!

Terim ve Belhanda gerçeği ortaya çıktı

Terim ve Belhanda gerçeği ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Haaland şov yaptı, maç beraber bitti!

Haaland şov yaptı, maç beraber bitti!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bruma bombası! 7 milyon euro karşılığında...

Bruma bombası! 7 milyon euro karşılığında...

Fenerbahçe'de Pelkas hastaneye kaldırıldı!

Fenerbahçe'de Pelkas hastaneye kaldırıldı!

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

Diğer Haberler

Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu İlkay Gündoğan

Ada'da şubat ayının futbolcusu İlkay Gündoğan

İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City farklı kazandı

Manchester City farklı kazandı

Guardiola sorulan soruya sinirlendi: 18-0 yeneceğiz

Guardiola sinirlendi: 18-0 yeneceğiz

Steven Gerrard'tan Jürgen Klopp sözleri

Steven Gerrard'tan Jürgen Klopp sözleri

Ozan Kabak’tan Liverpool itirafı: ‘Çok zor’

Ozan Kabak’tan Liverpool itirafı: ‘Çok zor’

Chelsea, Everton engelini iki golle geçti

Chelsea, Everton engelini iki golle geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.