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Premier Lig'de talihsiz sakatlık! Yıkadığı bulaşık, onun sahalardan etti... Spor dünyasında yeni bir tuhaf olay

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.10.2024 17:19
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Premier Lig'in yeni ekiplerinden Ipswich Town'da top koşturan Axel Tuanzebe, alışılmadık bir sakatlık nedeniyle West Ham United karşısında oynayamadı. Karşılaşmanın ardından Ispwich Town Teknik Direktörü Kieran McKenna, Tuanzebe'nin evinde yaşadığı talihsizlik sonucu acil ameliyata aldığını duyurdu. Bu olay, spor dünyasındaki en garip sakatlıklardan biri arasına girdi.

Spor dünyasında yaşanan tuhaf olaylara bir yenisi daha eklendi.Ispwich Town'un 26 yaşındaki defans oyuncusu Axel Tuanzebe, ilginç bir sakatlık sebebiyle West Ham United karşısında forma giyemedi.

TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLADI

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Mücadelenin ardından yaşananlarla ilgili konuşan Ipswich Town Teknik Direktörü Kieran McKenna, yaptığı açıklamada Tuanzebe'nin yaşadığı kaza sonrası acilen ameliyata alınarak bir süre sahalardan uzak kalacağını belirtti.

İNGİLİZ BASINI DUYURDU

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İngiliz basını kısa bir süre sonra sakatlığın arka perdesini duyurdu. Habere göre, Tuanzebe evde bulaşık yıkarken kırılan bir cam sebebiyle yaralandı. Baş parmağının zarar görmesi sebebiyle acil müdahale edilirken uzmanlar ilk müdahale sırasında Tuanzebe’nin baş parmağını kaybetmesinden endişe duyduklarını ifade etti.

GERİ DÖNÜŞ TARİHİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

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Futbolcunun sakatlığı sürerken sahalara geri dönüş tarihi hakkında açıklama yapılmadı. Bu yaşanan olay spor dünyasındaki en garip sakatlıklardan biri arasına girdi.

MANCHESTER UNITED ALT YAPISINDAN YETİŞTİ

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Manchester United alt yapısından yetişen 26 yaşındaki savunmacı sırasıyla Aston Villa, Napoli, Stoke City formalarını kiralık olarak terletti. Daha sonra serbest kalan futbolcu Premier Lig'in yeni ekiplerinden Ispwich Town'a imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United ingiltere premier lig
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