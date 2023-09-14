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Premier Lig'den Çaykur Rizespor'a geldi! Resmi imzayı attı...

14.09.2023 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da sürpriz transferler devam ediyor. Arjantinli golcü Adolfo Gaich'i 1 yıllığına renklerine bağlayan Karadeniz ekibi, son olarak Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey'i kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İngiliz Jonjo Shelvey'i 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

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Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki İngiliz merkez orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

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