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Premier Lig'den gelen haber planları altüst etti! Fenerbahçe’ye transferde son dakika pürüzü!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
14.01.2025 18:43
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Türkiye'de ara transfer dönemi resmen başlarken Fenerbahçe'de haraketli saatler yaşanıyor. Mourinho'nun isteğiyle stoper takviyesine öncelik veren sarı - lacivertli yönetim, 25 yaşındaki stoper Tuta için kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardı. Ancak gündemindeki bir diğer savunmacı için beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Premier Lig'den gelen haber planları altüst etti! Fenerbahçe’ye transferde son dakika pürüzü!

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'tan Tuta'yı renklerine bağlamaya hazırlanırken, İngiltere'den beklenmedik bir haber geldi.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

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Fabrizio Romano'nun haberine göre; Premier Lig ekibi Aston Villa, Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacı Diego Carlos için yaptığı teklifi reddetti ve iki takım arasında anlaşma çıkmadı.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA SONA ERİYOR

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31 yaşındaki Brezilyalı'nın Avrupa'nın birçok yerinden talibi olduğu belirtilirken, kulübüyle sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında sona eriyor.

Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe ingiltere premier lig
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