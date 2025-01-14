Premier Lig'den gelen haber planları altüst etti! Fenerbahçe’ye transferde son dakika pürüzü!

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'tan Tuta'yı renklerine bağlamaya hazırlanırken, İngiltere'den beklenmedik bir haber geldi.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Premier Lig ekibi Aston Villa, Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacı Diego Carlos için yaptığı teklifi reddetti ve iki takım arasında anlaşma çıkmadı.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA SONA ERİYOR

31 yaşındaki Brezilyalı'nın Avrupa'nın birçok yerinden talibi olduğu belirtilirken, kulübüyle sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında sona eriyor.