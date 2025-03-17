Premier Lig ekibi 70 yıl sonra hasreti bitirdi! 1955'ten sonra bir ilk... Tarih yazdılar

Newcastle United, İngiltere Lig Kupası finalinde adeta masal yazdı. Ligin en değerli ve formda ekiplerinden biri olan Liverpool ile karşılaştılar.

70 YIL ARADAN SONRA

Newcastle United, 70 yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı. İngiltere Lig Kupası finalinde Liverpool'u 2-1'lik skorla deviren Ada ekibi, 45. dakikada Dan Burn, 52'de Alexander Isak ile 2-0'ı buldu. Liverpool'un tek sayısı 90+4'te Chiesa'dan geldi. Siyah-beyazlılar, 1955'ten sonra ilk kez kupa sevinci yaşadı. Newcastle, milli aranın ardından Premier Lig'de Brentford ile karşılaşacak.

KÖTÜ UNVANI DEVRETTİ

Newcastle böylece; İngiltere'nin en uzun süre kupa kazanamayan takımı unvanını, 50 yıldır hasreti bitmeyen Southampton'a devretti. Southampton'u 47 yılla Ipswich Town ve 45'er yılla West Ham ile Wolves takip etti. 35 yıldır kupa kazanamayan Nottingham Forest 5. sırada yer alırken, Everton 30, Aston Villa 29 ve Tottenham da 17 yıldır kupaya hasret kaldı.