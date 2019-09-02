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Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'a Türk sponsor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 02.09.2019 20:45 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesi merkezli olan ve uluslararası hastalara Türkiye'de plastik cerrahi, saç ekimi, diş tedavi ve tüp bebek konularında asistanlık hizmeti sunan Clinic Center, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Brighton & Hove Albion Futbol Kulübü'nün veri sponsoru oldu.

Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'a Türk sponsor

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2015 yılında Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kurulan Clinic Center, Premier Ligi ekiplerinden Brighton & Hove Albion Futbol Kulübü ile 1 yıllık sponsorluk anlaşması yaptı. Anlaşmaya göre, Clinic Center, istatistiksel maç öncesi ve maç sonrası veri içeriğinin yanı sıra Albion'un sosyal medya kanallarındaki yayınlarına da sponsorluk yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Clinic Center'ın kurucusu ve CEO'su Mustafa Temiz, son 4 yılda İngiltere'den 30 binden fazla kişiye tıbbi hizmetler sunduklarını, toplumun uluslararası alanda verilen hizmetlere büyük ilgi göstereceğine inandıklarını belirtti.

Brighton & Hove Albion Futbol Kulübü ile ortaklık yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Temiz, "Premier Lig'de sponsor olan tek Türk şirketi olmaktan da gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Albion'un reklam departmanı başkanı Russell Wood ise dünyanın her yerinden hastalara tedaviler sunma konusunda kanıtlanmış sicile sahip olan Clinic Center'ın sponsorları olmalarından mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Wood, "Onlarla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyoruz. İlk defa bir veri paketi sunabilmek çok heyecan verici. Hepimiz karşılıklı olarak faydalı bir sponsorluk olması için dört gözle bekliyoruz" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Brighton & Hove Albion Clinic Center

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