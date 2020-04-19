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Premier Lig ekibi Brighton'ın stadı, koronavirüs test merkezine çevrildi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.04.2020 18:33 | Son Güncelleme

Premier Lig ekibi Brighton'ın stadı, koronavirüs test merkezine çevrildi.

Premier Lig ekibi Brighton'ın stadı, koronavirüs test merkezine çevrildi

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'ın stadı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin yapılması için kullanılacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, American Express Community Stadı'nın test merkezine çevrildiği ve güney sahillerindeki en büyük merkez olduğu duyuruldu.

Statta günde 1000 kişinin test edilebileceği aktarıldı.

Brighton & Hove Albion, daha önce Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde (NHS) çalışan personele gelecek maçlarda kullanılmak üzere 1000 bilet bağışlayacağını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Ligi koronavirüs Brighton

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