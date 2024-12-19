SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Premier Lig ekibi resmen açıkladı! Vitor Pereira 3 sezon sonra Avrupa'ya döndü

Premier Lig ekibi resmen açıkladı! Vitor Pereira 3 sezon sonra Avrupa'ya döndü

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.12.2024 18:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de iki dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Vitor Pereira, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile yollarını ayırarak Premier Lig kulüplerinden Wolves ile Avrupa futboluna geri döndü. İşte detaylar...

Premier Lig ekibi resmen açıkladı! Vitor Pereira 3 sezon sonra Avrupa'ya döndü

2015-16 ve 2021-22 sezonlarında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Vitor Pereira, Avrupa futboluna Premier Lig ile birlikte geri döndü. Portekizli hoca, Wolverhampton Wanderers ile resmen sözleşme imzaladı.

SUUDI ARABİSTAN EKİBİ DUYURDU

f8c73010-bc6f-11ef-9917-c9023e45899a

Geçtiğimiz şubat ayında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın teknik direktörlük görevine getirilen Vitor Pereira, takımının başında 30 resmi maça çıktı. Portekizli teknik adam, söz konusu karşılaşmalarda 16 galibiyet elde ederken, 10 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Suudi Arabistan ekibi, serbest kalma maddesi ödenerek takımdan ayrıldığını duyurdu.

PREMIER LİG EKİBİ RESMEN AÇIKLADI

GfKzF19XQAAFf1S

Premier Lig'de kötü günler geçiren ve 19. sırada bulunan Wolves, teknik direktörü Gary O'Neil ile yollarını ayırmıştı. Küme düşme potasında yer alan Wolves, İngiliz hocanın ayrılmasının ardından Portekizli teknik adma Vitor Pereira'yı göreve getirdiğini açıkladı.

3 SEZON SONRA AVRUPA'YA DÖNDÜ

Screenshot_4

20 Aralık 2021'de Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira, ardından Brezilya'da Corinthians ve Flamengo'yu çalıştırdı. Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab'ın başında yer alan Portekizli teknik adam, Wolves ile anlaşarak 3 sezon sonra Avrupa futboluna geri döndü.

Anahtar Kelimeler:
Wolverhampton Wanderers Vitor Pereira fenerbahçe ingiltere premier lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Keyfi gözaltı veren savcıya hapis cezası: Meslekten ihraç edildi

Keyfi gözaltı veren savcıya hapis cezası: Meslekten ihraç edildi

Asgari ücret için ilk rakamı TÜRK-İŞ verdi! 'Altında olursa imza atmayız'

Asgari ücret için ilk rakamı TÜRK-İŞ verdi! 'Altında olursa imza atmayız'

Galatasaray'da devre arasında ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız oyuncu ayrılacağını menajerine bildirdi

Galatasaray'da devre arasında ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız oyuncu ayrılacağını menajerine bildirdi

Tarihi hamle... Aziz Yıldırım ve Ali Koç, Fenerbahçe için bir araya geliyor!

Tarihi hamle... Aziz Yıldırım ve Ali Koç, Fenerbahçe için bir araya geliyor!

Süper Lig ekibine Türkiye Kupası'nda büyük şok!

Süper Lig ekibine Türkiye Kupası'nda büyük şok!

Premier Lig ekibi resmen açıkladı! 3 sezon sonra Avrupa'ya döndü

Premier Lig ekibi resmen açıkladı! 3 sezon sonra Avrupa'ya döndü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.