Premier Lig ekibi resmen açıkladı! Vitor Pereira 3 sezon sonra Avrupa'ya döndü

2015-16 ve 2021-22 sezonlarında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Vitor Pereira, Avrupa futboluna Premier Lig ile birlikte geri döndü. Portekizli hoca, Wolverhampton Wanderers ile resmen sözleşme imzaladı.

SUUDI ARABİSTAN EKİBİ DUYURDU

Geçtiğimiz şubat ayında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın teknik direktörlük görevine getirilen Vitor Pereira, takımının başında 30 resmi maça çıktı. Portekizli teknik adam, söz konusu karşılaşmalarda 16 galibiyet elde ederken, 10 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Suudi Arabistan ekibi, serbest kalma maddesi ödenerek takımdan ayrıldığını duyurdu.

PREMIER LİG EKİBİ RESMEN AÇIKLADI

Premier Lig'de kötü günler geçiren ve 19. sırada bulunan Wolves, teknik direktörü Gary O'Neil ile yollarını ayırmıştı. Küme düşme potasında yer alan Wolves, İngiliz hocanın ayrılmasının ardından Portekizli teknik adma Vitor Pereira'yı göreve getirdiğini açıkladı.

3 SEZON SONRA AVRUPA'YA DÖNDÜ

20 Aralık 2021'de Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira, ardından Brezilya'da Corinthians ve Flamengo'yu çalıştırdı. Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab'ın başında yer alan Portekizli teknik adam, Wolves ile anlaşarak 3 sezon sonra Avrupa futboluna geri döndü.