Premier Lig ekipleri acil toplandı! Newcastle United

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile İngiliz iş insanı Amanda Staveley'in PCP Capital Partners şirketi ve David-Simon Reuben kardeşlerin de içinde olduğu bir konsorsiyum 300 milyon sterlin karşılığında Newastel United hisselerinin yüzde 80'ini satın aldı. İngiltere Premier Ligi, satışı onaylamasına karşın; rakipler harekete geçti.

20 Premier League kulübü acil koduyla toplanırken; 18 kulüp Newcastle'ın sponsorluk anlaşmalarının engellenmesi yönünde aleyhte oy kullandı. Sadece Newcaste leyhte oy belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri kökenli City Football Group'un sahibi olduğu Manchester City, çekimser kaldı.

Aleyhte oy kullanan kulüpler, piyasa değerinin çok üzerinde sponsorluk anlaşmaları ile Newcastle kulübüne para sokulacağı ve ligdeki mücadele dengesinin sarsılacağından endişe ediyor. Newcastle United'ın tüm ticari anlaşmalarının da bu yüzden gözetlenmesi talep edildi.

Premier Lig kulüplerinin çoğu, Suudi sahiplerinin takıma petrol zengini krallıktan büyük sponsorluklar getirebileceğini ve bunun da Siyah Beyazlılar'a avantaj sağlayabileceğini savunuyor. Kulüpler bunun önlenmesini veya adil piyasa değerinin dengede tutacak tedbirlerin alınmasını istiyor.

Kural önümüzdeki ay için geçerli olacak. Ancak bir çok kulüp bunun kalıcı olmasını istiyor.

İngiltere Premier Ligi yönetimi bu tür sorunları daha önce de araştırıyordu. Manchester City, herhangi bir yanlış yapmadığını savunsa da yönetim Maviler'in finansal fair play düzenlemelerini ihlal edip etmediğine dair uzun süredir soruşturmasını sürdürüyor.

