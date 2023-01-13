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Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen Joelinton tutuklandı!

13.01.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon Premier Lig'in en dikkat çeken ekiplerinden olan ve yakaladığı çıkış ile alkış toplayan Newcastle United, yıldız isminden gelen haberle sarsıldı. Menajer Eddie Howe'un hücumda en güvendiği isim olarak gösterilen oyuncu tutuklandı. İşte detaylar...

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen Joelinton tutuklandı!
Joelinton

Joelinton

BRE Brezilya
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Newcastle United
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Bu sezon ligde maç fazlasıyla üçüncü sırada yer alan Newcastle United, Şampiyonlar Ligi vizesi almak için var gücüyle çalışıyor.

MÜTHİŞ PERFORMANS

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Geçen yıl dikkat çeken yıldızlardan olan Joelinton başlangıçta forvet olarak oynarken yetersiz performansıyla eleştirilere maruz kalmıştı. Orta sahaya geçtikten sonra performansını arttıran Sambacı, Boxing Day'de Leicester'i 3-0 yendikleri maçta da gol attı.

Bu sezon 21 maçta 3 gol atıp 3 asist yapan yıldız futbolcu Newcastle'in başarılı performansında etkili olan isimlerden.

GOLÜNÜ ATMIŞTI

joelinton

Newcastle United hafta başında St James' Park'ta Leicester City'i 2-0 yenerek 2005 yılından bu yana ilk defa yerel kupa yarı finaline ulaştı. İkinci golü atan isim de Joelinton oldu.

POLİS SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

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Newcastle United'ın yıldız ismi skandal bir olaya imza attı. Perşembe gecesi saat 01:20'de polisler bir arabayı durdurdu. İçinde İngiliz ekibinin yıldız ismi Joelinton vardı. 26 yaşındaki oyuncu, alkollü olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Polis sözcüsü yaptığı açıklamada, "Perşembe sabah saat 1.20'den kısa bir süre önce, memurlar Newcastle'ın Ponteland Yolu bölgesinde bir aracı durdurdu ve yolcuyu tutukladı" ifadelerini kullandı.

2019 yılında 41 milyon sterlin karşılığında Hoffenheim'dan Newcastle United'a transfer olan Joelinton 26 Ocak'ta mahkemeye çıkacak. Newcastle menajeri Eddie Howe'un olaydan haberdar olduğu bildirildi.


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