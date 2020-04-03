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Premier Lig'in akıbeti belli oldu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 03.04.2020 17:50 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını yüzünden ara verilen dünyanın en prestijli ligi olan İngiltere Premier Lig'inin geleceği belli oldu.

Premier Lig'in akıbeti belli oldu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Premier Lig'in geleceği üzerine yapılan toplantı sonrası açıklama geldi. Premier Lig yönetimi, uygun ortam oluştuğu zaman sezona devam edileceğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig'in durumu için bugün bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası Premier Lig Twitter hesabından yapılan açıklamada, uygun ortam oluştuğu zaman sezona devam edileceği belirtildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bunca küresel kaos ve anarşi ortamının içinde halen futbolun hesaplarını yapmak, hem mantığa hem de vicdana çok da uyuşur bir durum değil. Velev ki ölenlere saygı gereği, vicdani bir rabıta ile bir süre oynanmaması bile makbul olabilir.
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