Premier Lig'in akıbeti belli oldu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Premier Lig'in geleceği üzerine yapılan toplantı sonrası açıklama geldi. Premier Lig yönetimi, uygun ortam oluştuğu zaman sezona devam edileceğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig'in durumu için bugün bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantı sonrası Premier Lig Twitter hesabından yapılan açıklamada, uygun ortam oluştuğu zaman sezona devam edileceği belirtildi.
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