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Premier Lig ve eski takımlarından Atsu için taziye mesajı

18.02.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu için eski takımları Chelsea, Porto, Newcastle United, Everton ve Bournemouth taziye mesajları yayımladı.

Premier Lig ve eski takımlarından Atsu için taziye mesajı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu için Premier Lig ve formasını giydiği eski takımları taziye mesajı yayımladı.

Premier Lig'den paylaşılan mesajda, "Christian Atsu'nun Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerde hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Düşüncelerimiz ve taziyelerimiz Christian'ın ailesi, arkadaşları ve bu trajik olaydan etkilenen herkesle birliktedir." denildi.

Ganalı futbolcunun kariyeri boyunca formasını giydiği Porto, Rio Ave, Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga ve Newcastle United takımları da sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaştı.

CHELSEA

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"Chelsea’deki herkes, eski oyuncumuz Christian Atsu’nun trajik ölümünü öğrenince yıkıldı. Düşüncelerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte"

PORTO

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"2013 şampiyonlarımızdan Christian Atsu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle aldık. Mekanı cennet olsun. Türkiye ve Suriye’deki depremin tüm kurbanlarına ilettiğimiz bir mesaj olarak aile ve arkadaşlarına en derin taziyelerimizi gönderiyoruz"

NEWCASTLE UNITED

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"Christian Atsu’nun Türkiye’de meydana gelen yıkıcı depremlerde trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yetenekli bir oyuncu ve özel bir insan. Oyuncularımız, teknik ekibimiz ve taraftarlarımız tarafından her zaman sevgiyle hatırlanacak. Huzur içinde uyu Christian"

MALAGA

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"Malaga’da 2015-2016 sezonunda oynayan Christian Atsu’nun hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyduk. Huzur içinde yat Christian"

EVERTON

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"Christian Atsu’nun Türkiye’de meydana gelen depremin ardından vefat haberinden derin üzüntü duyduk. Düşüncelerimiz ailesi, arkadaşları, Hatayspor ve bu olaydan etkilenen herkesle birlikte"

BOURNEMOUTH

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"Christian Atsu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Düşüncelerimiz bu zamanda ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte"

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