Prens Harry babasından sürekli para istemiş! "Ben banka değilim"

İngiliz kraliyet ailesinden olaylı bir şekilde ayrılan Prens Harry ile babası Kral Charles arasında yaşanan bir diyalog Robert Jobson'ın kaleme aldığı "The Windsor Legacy" isimli kitapta ortaya çıktı.

Yazar Robert Jobson'ın kaleme aldığı "The Windsor Legacy" isimli kitapta İngiliz kraliyet ailesinde yaşanan çekişmeler yazıldı.

"BEN BANKA DEĞİLİM"

Kraliçe Elizabeth'in "dramadan bıktığı" belirtilirken bu sebeple Harry'nin aramalarının babası Charles'a yönlendirilmesini emrettiği de öne sürüldü.

Daha sonra kral tahtına oturacak Charles'ın da bu durumdan rahatsız olduğunu ve Prens Harry'nin kendisinden sürekli para talep ettiğini aktarırken, Charles'ın yakın çevresine "Ben banka değilim" diye dert yandığı da belirtildi. Prens Harry'nin bu iddiaları yalanladığı söylendi.

