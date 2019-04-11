Prenses Diana'nın bilinmeyen gerçekleri!

İçerdekiler, geç prensesin doğmadan önce "Leydi Diana" olmadığını söyledi. Aksine, o sırada babası hala unvanın bir varisi olduğundan “Earl Spencer” olarak anılıyordu. Babası, en geç Earl John Spencer, Viscount Althorp unvanıyla tanınıyordu.Prenses Diana'nın yanı sıra büyük kızkardeşleri Jane ve Sarah da “Earl” ünvanını aldı. Halk, Prenses'in son dönemlerinde de Diana'dan “Onurlu Diana Spencer” olarak bahsetti.

The Crown adlı diziyle tekrar gündeme gelen Prenses Diana, dünyadaki en ünlü kraliyet ikonlarından biriydi, ancak kraliyet'in arka bahçelerinde yaşamasına rağmen kraliyet öncesi yılları gizemle kaplıydı. Diana, 1981 yılında Prens Charles'la evlenmeden önce çocukluk günlerinde İngiliz kırsalında düşük bir profile sahipti. Eski dönemlerde yaşayanlar Galler Prensesi hakkında daha fazla bilgi sahibiyken yeni nesil Diana hakkında pek bilgi sahibi değil. Gelin Prenses Diana hakkındaki bu heyecan verici ve şaşırtıcı gerçekleri hep birlikte açığa çıkaralım.

3. TORUNU İLE AYNI YERDE VAFTİZ EDİLDİ

Diana, Sandringham Malikânesi'nde bulunan Aziz Mary Magdalene Kilisesi'nde vaftiz edildi. Bu kilise ikonik ve özel olarak bilinir. Nedeniyse kraliyet ailesi, yıllardır Noel tatillerini kutlamak için burayı kullanıyor. Diana'nın torunu Prenses Charlotte da aynı kilisede vaftiz edildi.

4. ASLINDA BİR ABİSİ VARDI

Diana doğmadan önce, John adında bir ağabeyi vardı. Ne yazık ki, erkek kardeşi doğduktan birkaç saat sonra öldü. Prenses Diana büyük bir erkek kardeş deneyimi yaşayamamış olabilir, ama 1964'te doğan kardeşi Prens Charles Spencer'a sevgi dolu bir abla oldu.

5. ÇOCUKLUĞUNDA PRENS CHARLES İLE HİÇ KARŞILAŞMADI

Evleri, Kraliçe’nin resmi ikametgahının yakınında olduğu için, Prenses Diana, kraliyet ailesiyle çok zaman geçirdi. Çocukluğunun çoğunu Prince Andrew (kendisinden bir yaş büyük) ve Prince Edward ile geçirdi. Prenses Diana, uzakta eğitim aldığı için o yıllarda Prens Charles ile tanışamadı.

6. İLK ÖĞRETMENİ ANNESİNİN DE ÖĞRETMENİYDİ

Diğer birçok soylu gibi, Spencer da anaokulu eğitimine evde başladı. Eğitmenleri, Diana’nın annesine de öğretmenlik eden ve gençken ilk kraliyet derslerini veren yaşlı Governess Gertrude Allen idi. Ev eğitiminden kısa bir süre sonra, Diana ilköğretim için Silfield'e gitti. Sonra müzik okumak ve dans eğitimi almak için Norfolk'taki Riddlesworth Hall'a taşındı. Ne yazık ki artık Prenses Diana’nın sadık hayranları, Silfield’in 2004’te kapatılmasından bu yana onun okuduğu ilkokulu ziyaret edemiyor.