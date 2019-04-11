Prenses Diana'nın bilinmeyen gerçekleri!

The Crown adlı diziyle tekrar gündeme gelen Prenses Diana, dünyadaki en ünlü kraliyet ikonlarından biriydi, ancak kraliyet'in arka bahçelerinde yaşamasına rağmen kraliyet öncesi yılları gizemle kaplıydı. Diana, 1981 yılında Prens Charles'la evlenmeden önce çocukluk günlerinde İngiliz kırsalında düşük bir profile sahipti. Eski dönemlerde yaşayanlar Galler Prensesi hakkında daha fazla bilgi sahibiyken yeni nesil Diana hakkında pek bilgi sahibi değil. Gelin Prenses Diana hakkındaki bu heyecan verici ve şaşırtıcı gerçekleri hep birlikte açığa çıkaralım.
1. AİLESİ II. ELİZABETH İLE KOMŞUYDU
Prenses Diana, 1 Temmuz 1961 yılında Park House adlı bir evde dünyaya geldi. Diana'ların komşusu ise Kraliçe II. Elizabeth'ti. II. Elizabeth Diana'nın ailesinin düğününde onur konuğu olmuştu.
2. 'EARL SPENCER' OLARAK BİLİNİYORDU
İçerdekiler, geç prensesin doğmadan önce "Leydi Diana" olmadığını söyledi. Aksine, o sırada babası hala unvanın bir varisi olduğundan “Earl Spencer” olarak anılıyordu. Babası, en geç Earl John Spencer, Viscount Althorp unvanıyla tanınıyordu.Prenses Diana'nın yanı sıra büyük kızkardeşleri Jane ve Sarah da “Earl” ünvanını aldı. Halk, Prenses'in son dönemlerinde de Diana'dan “Onurlu Diana Spencer” olarak bahsetti.
3. TORUNU İLE AYNI YERDE VAFTİZ EDİLDİ
Diana, Sandringham Malikânesi'nde bulunan Aziz Mary Magdalene Kilisesi'nde vaftiz edildi. Bu kilise ikonik ve özel olarak bilinir. Nedeniyse kraliyet ailesi, yıllardır Noel tatillerini kutlamak için burayı kullanıyor. Diana'nın torunu Prenses Charlotte da aynı kilisede vaftiz edildi.
4. ASLINDA BİR ABİSİ VARDI
Diana doğmadan önce, John adında bir ağabeyi vardı. Ne yazık ki, erkek kardeşi doğduktan birkaç saat sonra öldü. Prenses Diana büyük bir erkek kardeş deneyimi yaşayamamış olabilir, ama 1964'te doğan kardeşi Prens Charles Spencer'a sevgi dolu bir abla oldu.
5. ÇOCUKLUĞUNDA PRENS CHARLES İLE HİÇ KARŞILAŞMADI
Evleri, Kraliçe’nin resmi ikametgahının yakınında olduğu için, Prenses Diana, kraliyet ailesiyle çok zaman geçirdi. Çocukluğunun çoğunu Prince Andrew (kendisinden bir yaş büyük) ve Prince Edward ile geçirdi. Prenses Diana, uzakta eğitim aldığı için o yıllarda Prens Charles ile tanışamadı.
6. İLK ÖĞRETMENİ ANNESİNİN DE ÖĞRETMENİYDİ
Diğer birçok soylu gibi, Spencer da anaokulu eğitimine evde başladı. Eğitmenleri, Diana’nın annesine de öğretmenlik eden ve gençken ilk kraliyet derslerini veren yaşlı Governess Gertrude Allen idi. Ev eğitiminden kısa bir süre sonra, Diana ilköğretim için Silfield'e gitti. Sonra müzik okumak ve dans eğitimi almak için Norfolk'taki Riddlesworth Hall'a taşındı. Ne yazık ki artık Prenses Diana’nın sadık hayranları, Silfield’in 2004’te kapatılmasından bu yana onun okuduğu ilkokulu ziyaret edemiyor.
7. ANNESİNİN EKSİKLİĞİ YÜREĞİNDE BİR YARA OLDU
Rahmetli Prenses’in ailesi, daha altı yaşındayken dağıldı, bu yüzden büyük bir ailenin eksikliği Diana ve kardeşlerinin bir taraflarının buruk kalmasına sebep oldu. Kraliyet biyografi yazarı Penny Junor, Prenses Diana'nın, çıtırdıyan çakıl seslerini duyduğunda annesinin evlerini terk etmesinin acı dolu anılarını nasıl hatırladığını açıklamıştı. Mahkeme, Diana'nın velayetini babalarına ve kardeşlerine verdiğinde annesiyle iletişimi kısırlaştı.
8. SU AŞIĞIYDI
Prenses, dans müziğinin yanı sıra, yüzme ve dalışta da mükemmeldi. Kent'teki West Heath'de yüzme becerilerini geliştirmeye devam etti. Çok büyüdüğünde balerin olma hayalinden vazgeçse de, Diana su tutkusundan vazgeçmedi. Daha sonraki yıllarda yüzme derslerinden çıkarken sıkça görüldü.
9. KADERİNİN DEĞİŞECEĞİNDEN HABERİ YOKTU
Prenses Diana, 1978 yılına kadar Londra'ya dönmeden önce okulunu bitirmek için Institut Alpin Videmanette'e katılmak için İsviçre'ye gitti. Daha sonra babası, 1975’de earldom unvanını devraldıktan sonra “Lady Diana Spencer” olarak anıldı. Prenses'in kaderi hakkında bildiği çok az şey vardı, tüm hayatı Prens Charles’la tanıştığında ve bir ilişki yaşamaya başladığında sonsuza dek değişmek üzereydi.
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