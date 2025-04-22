Prenses Diana’nın intikam elbisesinin gerçek hikayesi

Tarih 29 Haziran 1994... Prenses Diana, Londra’daki Serpentine Galerisi’nde düzenlenen bir galaya katılırken siyah, omuzları açıkta bırakan ve arkasında uçuşan şifon bir kuyruğu olan dikkat çekici bir elbise giymişti. Elbisenin asimetrik kesimi ve iddialı havası, kraliyet ailesi hanımlarının geleneksel tarzlarından fersah fersah uzaktaydı.

Ancak bu görünüm, yalnızca moda dünyasında değil, manşetlerde de yerini aldı. Zira o gece, Prens Charles’ın ülke çapında yayınlanan bir belgeselde, Prenses Diana’yla evliyken onu Camilla ile aldattığını itiraf ettiği geceydi. Charles, yıllardır kulaktan kulağa dolaşan dedikoduları nihayet doğrulamıştı.

Diana Cevabını Elbisesiyle Verdi

Pek çok kişi için böylesi bir ihanet açıklamasından sonra kamuoyunun karşısına çıkmanın zor olduğunu düşünüyorum. Hele ki milyonların gözü üzerinizdeyken... Ancak Diana geri çekilmek yerine ileri adım attı.

Hepimiz şunu kabul etmeliyiz; Lady Diana'nın o gece giydiği elbise bir kumaş parçasında ibaret değildi. Sessiz ve zarif bir meydan okumaydı. Hatta tam da bu sebeple, moda basını ve halk tarafından "İntikam Elbisesi" olarak anılmaya başladı.

Plan Değişti, Tarih Yazıldı

İşin bir başka ilginç yanı, Diana o gece aslında başka bir elbise giymeyi planlamıştı. Dünya ünlü bir modacının şık bir tasarımıyla galaya katılacaktı. Ancak elbise basına sızınca, plan değişti.

Gardırobunda üç yıldır hiç giymediği bir kıyafete yöneldi: Yunan asıllı modacı Christina Stambolian’ın tasarladığı o siyah elbise. Elbise, sanki tam da bu gece için saklanmıştı. Tasarımcı yıllar sonra şöyle diyecekti: “Üç yıl geçti, giymedi. Hayal kırıklığına uğramıştım. Sonra anladım ki doğru zamanı bekliyormuş. O gece bir siyah kuğu gibiydi.”

Sonsuzluğa Uğurlanan Bir Miras

Üç sene sonra, Diana bu elbiseyi ve başka kıyafetlerini açık artırmayla sattı. Elde edilen gelir, kanser ve AIDS ile mücadele eden vakıflara bağışlandı. Ölümünden sonra, elbise pek çok kez sergilendi. 2017 yılında İrlanda’daki Museum of Style Icons’ta açılan “Diana: A Fashion Legacy” sergisiyle yeniden hatırlandı.

The Crown dizisinde Diana’yı canlandıran Elizabeth Debicki de aynı elbisenin birebir kopyasını giydi. Replika elbise 2024 yılında açık artırmaya çıkarıldı ve diziye ait 400 parçayla birlikte yeni bir yolculuğa başladı.

Diana’nın “intikam elbisesi” bence yalnızca modanın değil, vakarın ve kadın olmanın hikâyesidir.

Ve biz şimdi, o geceye tekrar baktığımızda yalnızca şifonun rüzgârla dansını değil, bir kadının asaletle verilen cevabını duyarız. Prenses Diana o gece konuşmadı. Çünkü kelimelere gerek yoktu.