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Prenses Diana'yı canlandıracak olan Kristen Stewart en büyük korkusunu açıkladı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Spencer adlı filmde Prenses Diana’yı canlandıracak olan Kristen Stewart, çekimler öncesi verdiği röportajda Prenses'in aksanının "korkutucu" olduğunu söyledi.

Prenses Diana'yı canlandıracak olan Kristen Stewart en büyük korkusunu açıkladı

Twilight filmiyle adını tüm dünyaya duyuran Kristen Stewart, Spencer adlı filmde Prenses Diana’yı canlandırmaya hazırlanıyor. Stewart, verdiği bir röportajda Galler Prensesi’nin hikayesini hikayesinin "şimdiye kadarki en üzücü hikayelerden biri" olduğunu söyledi.

No, Neruda, Jackie gibi filmlerle sinemaseverlerin gönlünü kazanan, son olarak Ema ile sinemalarımıza konuk olan Şilili yönetmen Pablo Larraín’in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin senaryosu Steven Knight’ın kaleminden çıktı. Kristen Stewart, filmin çekimlerine ocak ayının ortalarında başlayacaklarını açıkladı.

PRENSESİN AKSANI KORKUTUCU

Hazırlık sürecinin zorluklarından söz eden Stewart, özellikle Prenses Diana’nın aksanını ve konuşma şeklini oturtmanın korkucu olduğunu, çünkü Diana’nın çok belirgin bir sesi olduğunu ve insanların buna aşina olduğunu ifade etti. Prenses Diana’yı sadece canlandırmak istemiyorum onu tanımak istiyorum diyen Kristen Stewart, "Uzun zamandır bir rol beni bu kadar heyecanlandırmamıştı" dedi.


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