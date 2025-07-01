Prensesliği bırakan Meghan Markle’ın reçelleri tadı kaçırdı

Meghan ve Prens Harry’nin 2020’de kraliyet görevlerinden resmen ayrılması, İngiltere’de bir tür kırılma anıydı. Meghan’ın öne sürdüğü temel argüman ise hep aynıydı: “Ben özgün kalmak istiyorum.” Gerek röportajlarında, gerekse belgeselinde bu cümleyi defalarca işittik.

Ticari girişimlerine baktığımızda; podcast yayınları, belgeseli, moda iş birlikleri ve şimdi de As Ever markası altında piyasaya sürdüğü reçel ve bal gibi “ev yapımı” ürünler karşımıza çıkıyor. 43 yaşındaki Meghan Markle artık sadece eski bir kraliyet mensubu değil; aynı zamanda yeni nesil bir yaşam tarzı girişimcisi. Ancak bu girişimcilik sanıldığı kadar parlak ilerlemiyor.

Ürünler ev yapımı mı, fabrikasyon mu?

Zira kendisinin internet sitesi üzerinden satışını yaptığı ve “ev mutfağından ilhamla” sloganıyla lanse ettiği Raspberry Spread ve diğer As Ever ürünlerinde beklenmedik bir skandal patlak verdi.

Daily Mail'in haberine göre, Meghan’ın ürünü The Republic of Tea adlı kuruluş tarafından Illinois'te üretiliyor; yani “ev yapımı” olarak sunulan reçeller, fabrikasyon bir üretimin sonucunda ortaya çıkıyor.

Yani Meghan, malikanesinin mutfağında kaynattığını iddia ettiği reçelini, aslında büyük ölçekli üretime devretmiş. Kavanozu 6,50 sterline satılan reçelin, Montecito’dan yaklaşık 3.000 kilometre uzakta, Illinois'teki bir ticari tesiste hazırlandığı ortaya çıkınca, sosyal medyada sert eleştiriler ve şikayetler gelmeye başladı.

Tükenen kavanozların ardından şikayetler çoğaldı

Meghan Markle, geçtiğimiz hafta kayısı konservesi ve diğer yeni ürünlerinin satışa sunulduktan sadece birkaç saat içinde tükendiğini gururla duyurdu. “Yok sattı” ifadesi sosyal medyada hızla yayıldı, markanın sınırlı üretim stratejisi de büyük ilgi gördü.

Ancak bu yoğun ilgi, beraberinde memnuniyetsizliği de beraberinde getirdi. Ürünleri ilk deneyen müşterilerden şirkete şikâyet mailleri yağmaya başladı. Özellikle 12 dolarlık “meşhur” ahududu reçeli, beklenenin çok altında bulundu. Bazı tüketiciler reçelin kıvamını “fazla sulu” bulurken, kimileri ise ürünü doğrudan “bir pazarlama aldatmacası” olarak nitelendirdi.

Görünen o ki, Meghan’ın reçelleri sadece ekmeğe değil, medyanın gündemine de fena halde bulaştı. Şimdi sıra, kavanozlardan çıkan sorulara net bir yanıt vermekte… Yoksa bu mesele daha çok fokurdayacak gibi!