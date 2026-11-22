Sızıntıya göre vivo, Hindistan'daki uygun fiyatlı akıllı telefon serisini yakında en az üç yeni modelle genişletmeye hazırlanıyor. vivo Y21s 5G, Y11s 5G ve Y05s 4G modellerine ilişkin yeni bir sızıntı, cihazların teknik özelliklerini ve görsellerini ortaya çıkardı.

Üç modelin de ortak özellikleri arasında 6,74 inç büyüklüğünde, 1600 × 720 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip LCD ekran bulunuyor. Ayrıca cihazların tamamında 6.500 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Ancak işlemci, kamera ve şarj özellikleri bakımından modeller arasında bazı farklılıklar var.

VIVO Y21S 5G ÖZELLİKLERİ

Üç model arasında en üst seviyede konumlanan vivo Y21s 5G, MediaTek Dimensity 6300 işlemciden güç alıyor. Cihaz, 4 GB ve 6 GB RAM seçeneklerinin yanı sıra 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleriyle geliyor. Ayrıca microSD kart desteği sayesinde depolama alanı genişletilebiliyor.

Kamera kurulumunda, telefonun arka tarafında 50 megapiksel ana kamera ve muhtemelen derinlik algılama amacıyla kullanılan 0,08 megapiksel yardımcı sensör bulunuyor. Ön tarafta ise 5 megapiksel selfie kamerası yer alıyor.

vivo Y21s 5G için ilan edilen şarj gücü 44 W'a kadar çıkıyor. Cihazda ayrıca yana yerleştirilmiş parmak izi okuyucu ve toza ve suya karşı IP65 koruma derecesi bulunuyor.

VIVO Y11S 5G ÖZELLİKLERİ

vivo Y11s 5G, Y21s 5G'nin bazı özellikleri kırpılmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Cihazda aynı 6,74 inç LCD ekran, MediaTek Dimensity 6300 işlemci ve 6.500 mAh batarya bulunuyor.

Yana yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu ve microSD kart desteği de korunuyor. Ancak kamera tarafında bazı farklılıklar söz konusu. Telefonun arka tarafında 13 megapiksel ana kamera ve yardımcı derinlik sensörü bulunurken ön tarafta 5 megapiksel selfie kamerası yer alıyor.

Y21s 5G için ilan edilen şarj gücü 44 W'a kadar çıkarken Y11s 5G'de şarj gücü 15 W ile sınırlı kalıyor. Cihaz yalnızca 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip tek bir bellek seçeneğiyle sunuluyor.

Bu arada Y21s ve Y11s model isimleri tanıdık gelebilir. Bunun nedeni vivo'nun daha önce kullandığı model isimlerini yeniden tercih etmesi. Önceki modeller 4G bağlantısını desteklerken yeni cihazlar 5G desteğiyle ayrışıyor.

VIVO Y05S 4G ÖZELLİKLERİ

Serinin üçüncü modeli vivo Y05s 4G ise UNISOC T7225 işlemciyle geliyor. Cihaz, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip tek bir seçenek sunuyor. Depolama alanı genişletilebiliyor.

Y05s 4G'nin kamera tasarımı ise dikkat çekici bir ayrıntı barındırıyor. İddialara göre cihazın arkasında 8 megapiksel çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor. İkinci kamera gibi görünen çıkıntının ise görsel amaçlı olduğu öne sürülüyor.

Ön tarafta 5 megapiksel selfie kamerasına yer verilen telefon, yana yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu ve IP65 koruma derecesiyle geliyor.

4G modeli olan Y05s, diğer iki modelle aynı 6,74 inç 120 Hz LCD ekranı ve 6.500 mAh bataryayı paylaşıyor.

Kaynak: GSMArena