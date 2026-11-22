Apple'ın iPhone Air 2 ve standart iPhone 18 modellerine ait olduğu öne sürülen yeni maket görüntüleri X platformunda paylaşıldı. Görüntülerde en dikkat çekici ayrıntı, iPhone Air 2'nin arka tarafındaki çift kamera düzeni oldu.

Bu ayın başlarında Weibo'da paylaşılan maketlerin ardından ortaya çıkan yeni görüntüler, her iki telefonun tasarımını daha yakından gösteriyor.

IPHONE AIR 2'NİN KAMERA TASARIMI DEĞİŞEBİLİR

İlk iPhone Air modelinde tek bir arka kamera bulunurken yeni maketlerde iPhone Air 2'nin iki kameraya sahip olduğu görülüyor. Kameralar, cihazın arkasındaki hap şeklindeki çıkıntı üzerinde yan yana konumlandırılmış. Bu yerleşim, iPhone Duo'nun kamera tasarımına benziyor.

Önceki sızıntılara göre iPhone Air 2'nin ikinci arka kamerası 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kamera olacak. Bu kameraya yine 48 megapiksellik ana kameranın eşlik edeceği iddia ediliyor.

IPHONE 18'İN TASARIMINDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Yeni maketlerde standart iPhone 18'in tasarımı da görülüyor. Ancak iPhone Air 2'nin aksine bu modelde belirgin bir tasarım değişikliği göze çarpmıyor.

iPhone 18, arka tarafındaki dikey kamera modülüyle iPhone 17 ile neredeyse aynı görünüyor.

IPHONE AIR 2'NİN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ NELER?

Önceki sızıntılarda iPhone Air 2'nin 120 Hz yenileme hızına sahip 6,55 inç OLED ekranla geleceği öne sürülmüştü. Telefonun daha küçük bir Dynamic Island'a ve A20 serisi bir yonga setine sahip olacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra yeni modelin ilk iPhone Air'den daha büyük bir batarya taşıyacağı ve gövde kalınlığının yalnızca 5,2 mm olacağı söyleniyor.

iPhone Air 2 ve standart iPhone 18'in 2027 yılının ilkbaharında tanıtılması bekleniyor. Bir raporda ise iki modelin ekran üretiminin, mart ayında yapılması öngörülen bir lansmana uygun şekilde planlandığı iddia ediliyor.