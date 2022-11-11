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Prestij Meselesi filminden yeni kareler! Özcan Deniz, Haluk Levent, Mahsun Kırmızıgül ve Hilmi Topaloğlu...

11.11.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybeden ünlü müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun sahibi olduğu Prestij Müzik'in kuruluş hikâyesinin anlatılacağı 'Prestij Meselesi' filminden ilk kareler yayınlandı. Özcan Deniz, Haluk Levent, Mahsun Kırmızıgül ve Hilmi Topaloğlu canlandırması görenleri heyecanlandırdı.

Prestij Meselesi filminden yeni kareler! Özcan Deniz, Haluk Levent, Mahsun Kırmızıgül ve Hilmi Topaloğlu...

Mahsun Kırmızıgül’ün 3 Şubat’ta vizyona girecek iddialı filmi Prestij Meselesi setinden ilk kareler geldi.

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Yılın en çok beklenen filmi Prestij Meselesi’nde Hilmi Topaloğlu’na hayat veren Engin Hepileri ve Şinasi karakterini canlandıran Eser Yenenler, ilk kez böyle dev bütçeli bir filmde yer alan genç oyuncular Onur Gözeten(Özcan Deniz), Ali Erkin(Haluk Levent) ve Mahmut Kırmızıgül’e (Mahsun Kırmızıgül) sette adeta ağabeylik yapıyorlar.

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Üç dev ismi canlandıran genç oyuncular, kendi sahneleri öncesinde Hepileri ve Yenenler ile fikir alışverişinde bulunuyor ve zaman zaman da sahnelerine birlikte çalışarak hazırlanıyorlar.

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Set başlamadan canlandıracakları dev sanatçıların yüzlerce konserini izleyen üçlü, filmin yönetmeni Mahsun Kırmızıgül’den de büyük destek görüyorlar.
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Kırmızıgül, hem set aralarında hem de sahne çekimleri sırasında oyuncularla birebir ilgilenip her sahneyi titizlikle işliyor.

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Özcan Deniz prestij

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