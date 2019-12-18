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Prestijli okuldan garip tavsiye: Kilo almamak sigara için

BBC BBC
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Viyana Devlet Operası'nın prestijli bale akademisinde, kilolarını kontrol edebilmeleri için çocuklara sigara içmelerinin tavsiye edildiği belirlendi.

Prestijli okuldan garip tavsiye: Kilo almamak sigara için

Özel bir komisyon, akademinin öğrencileri tehlikeye attığı iddialarını araştırdı.

Komisyon, genç dansçıların zorlu bir eğitim, prova ve performans sürecinden geçirildikleri vurgulandı.

Komisyonun başkanı Susanne Reindl-Krauskopf, öğrencilerin isimleri ve giyecek bedenleriyle çağrıldığını söyledi.

Soruşturma raporunda "Çocukların ve ergenlerin ayrımcılıktan, ihmalden ve olumsuz tıbbi etkilerden yeterli derecede korunmadıkları açıkt." denildi.

Provaların çok az kontrol edildiği ve "çocukları tehlikeye attığı" da vurgulandı.

Viyana Devlet Operası, öğrencilerin gösteri sayılarını düşürdüklerini ve tam bir yanıt vermeden önce raporu incelemek istediklerini söyledi.

1711'de kurulan akademi, Avrupa'nın en prestijli bale okullarından biri. Mezunları, Londra Kraliyet Balesi ve New York Amerikan Bale Tiyatrosu gibi topluluklarda çalışıyor.

Skandal, geçen Nisan'da Falter gazetesinin soruşturmasıyla ortaya çıkmıştı. Haberde dansçıların dövüldükleri, tırmalandıkları ve fizikleriyle dalga geçildiği ileri sürülmüştü.

Avusturya Kültür Bakanı Alexander Schallenberg, sorunların çözümü için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

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Prestij kilo almak sigara

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Çok haklılar son derece güzel bir tespit tebrik ediyorum . Hatta küçük bir tüyoda ben vereyim eğer kan şekerinizi dengede tutmak istiyorsanız kesinlikle esrar için :)
avrupa kafayi yemis
bunlar tekel ile yabancı sıgara satanlar ile ortakmı çalışıyorlar acaba.tayyip bile sıgaranın sağlığa zararlı olduğunu söylüyor,koca eğitim yuvası bu açıklamayı nasıl yapar.
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