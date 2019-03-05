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Prodigy grubunun solisti Keith Flint’in ölüm nedeni intihar

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 05.03.2019 10:58 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Essex bölgesindeki evinde ölü bulunan Prodigy grubunun solisti Keith Flint’in ölüm nedeninin intihar olduğu ortaya çıktı.

Prodigy grubunun solisti Keith Flint’in ölüm nedeni intihar

Dün evinde ölü bulunan Prodigy müzik grubunun efsane solisti Keith Flint’in ölüm nedeninin intihar olduğu anlaşıldı.

49 yaşında hayatını kaybeden İngiliz şarkıcının ardından açıklama yapan grup üyeleri Liam Howlett ve Leeroy Thornhill, bunun bir intihar olduğunu söyledi.

İngiltere Essex’teki evinde ölü bulunan Flint hakkında Instagram’dan mesaj paylaşan Howlett ve Thornhill, "Haber doğru. Bunu söylediğimize inanamıyorum ama kardeşimiz Keith hayatına kendi son verdi” yazdı.

Flint’in Japon eşi DJ Mayumi Kai’nin, müzisyenin intihar ettiği hafta sonu, Japonya’da olduğu öğrenildi.

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1990’lı yılların başlarında büyük bir şöhret yakalayan Prodigy grubunun solisti Flint, alkol ve uyuşturucu kullandığı yıllarda intihara meyilli olduğunu itiraf etmişti. Flint, uyuşturucu tedavisi görmüştü.

Flint’in ölüm haberinin ardından Prodigy grubu dün sosyal medya üzerinden mesaj yayımlayarak, "Büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle kardeşimiz ve dostumuz Keith Flint'in ölüm haberini doğruluyoruz" demişti.

Açıklamada şu sözlere yer verilmişti: "Büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle kardeşimiz ve dostumuz Keith Flint'in ölüm haberini doğruluyoruz. Gerçek bir öncü, yenilikçi ve efsane. Hep özlenecek. Özel hayata gösterdiğiniz saygıdan dolayı ilgilenen herkese teşekkür ederiz."

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