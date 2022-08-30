Prof. Dr. Nevzat Tarhan 30 Ağustos konserine yaptığı yorumla gündemde! Athena Gökhan'dan rektör Tarhan'a bomba yanıt

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Athena grubunun sahne alacağı bir konser organize etti. Başkentin caddelerine saat 20'de Gençlik Parkı'nda yapılacak konserin duyuruları asıldı.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise Athena'nın konser duyurusunun da yer aldığı 30 Ağustos pankartının görselini Twitter'da paylaşarak

"30 Ağustos’u buruk kutlama. Yunan isimli şarkıcı içinden ‘kültürel olarak biz yendik’ diyordur..." yorumunda bulundu.

HEMEN PAYLAŞIMI SİLDİ

Athena grubunun soliste Gökhan Özoğuz ise paylaşımı alıntılayarak "Hahahaahahahahahahahah Hocam prozac mı" diye yanıt verdi.

Athena Gökhan'ın paylaşımı sonrası rektör Tarhan bu paylaşımı sildi.



