MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Prof. Dr. Nevzat Tarhan 30 Ağustos konserine yaptığı yorumla gündemde! Athena Gökhan'dan rektör Tarhan'a bomba yanıt

Prof. Dr. Nevzat Tarhan 30 Ağustos konserine yaptığı yorumla gündemde! Athena Gökhan'dan rektör Tarhan'a bomba yanıt

30.08.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yapılacak Athena grubunun konserine Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Gökhan Özoğuz ise bu tepkiyi karşılıksız bırakmadı. Athena Gökhan'ın paylaşımı sonrası ünlü rektör paylaşımını sildi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan 30 Ağustos konserine yaptığı yorumla gündemde! Athena Gökhan'dan rektör Tarhan'a bomba yanıt

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Athena grubunun sahne alacağı bir konser organize etti. Başkentin caddelerine saat 20'de Gençlik Parkı'nda yapılacak konserin duyuruları asıldı.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise Athena'nın konser duyurusunun da yer aldığı 30 Ağustos pankartının görselini Twitter'da paylaşarak
"30 Ağustos’u buruk kutlama. Yunan isimli şarkıcı içinden ‘kültürel olarak biz yendik’ diyordur..." yorumunda bulundu.

1

HEMEN PAYLAŞIMI SİLDİ

Athena grubunun soliste Gökhan Özoğuz ise paylaşımı alıntılayarak "Hahahaahahahahahahahah Hocam prozac mı" diye yanıt verdi.

2

Athena Gökhan'ın paylaşımı sonrası rektör Tarhan bu paylaşımı sildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mini şortlu poz verdi! İdo Tatlıses'in eşi Yasemin mini şortlu poz verdi!
Gülşen tahliye oldu! İşte ilk görüntüGülşen tahliye oldu! İşte ilk görüntü
Düğün pozu olay oldu! O detaya yorum yağdıDüğün pozu olay oldu! O detaya yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
Nevzat Tarhan athena sosyal medya ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...

Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...

Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye' hassasiyeti! Sunucuyu anında uyardı

Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye' hassasiyeti! Sunucuyu anında uyardı

Sosyal medyada tepki toplayan vaaz!

Sosyal medyada tepki toplayan vaaz!

Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…

Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı

"Kalça illa ki açık şekilde olacak" yorumuna yanıt gecikmedi

"Kalça illa ki açık şekilde olacak" yorumuna yanıt gecikmedi

İlginizi Çekebilir

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.