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Prof. Dr. Özgür Demirtaş paylaşıp sildi! Şulemsi servetiyle ilgili iddiaları ti'ye aldı

09.11.2023 09:04 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk ile eşinin serveti gündem oldu. Prof. Dr. Özgür Demirtaş yetkilileri uyardığı paylaşımla dikkat çekip paylaşımı sildi. Şulemsi servetiyle ilgili iddiaları bir paylaşımla ti'ye aldı.

Tiktok ve Instagram’da “Şulemsi” olarak tanınan Şule Kayatürk ile eşi Yasin Türk’ün 16 villa, 28 daire, bir helikopter, 173 iş yeri ve bir yat sahibi olduğu iddia edildi. Prof. Dr. Özgür Demirtaş yetkilileri uyardığı paylaşımıyla dikkat çektikten sonra paylaşımı sildi.

Şulemsi adıyla tanınan fenomen kendisine yağan mesajlardan sonra sosyal medyada paylaşım yaptı. Haklarında çıkan iddialardan sonra Şule Tiktok hesabında serveti olduğu söylenen paylaşımla dalga geçti.

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ŞULEMSİ'NİN SERVETİ NE KADAR?

SSA

Prof. Dr. Özgür Demirtaş paylaşıp sildiği tweette şunları yazdı:

"– 16 villa tanesi 20 milyondan 320 milyon
– 28 daire tanesi 10 milyondan 280 milyon
– 1 basitinden helikopter 60 milyon
– 173 işyeri tanesi 5 milyondan 865 milyon
– 1 küçük yat 30 milyon
– Toplam: 1 milyar 555 milyon!
– Eğer 1 milyar TL'den az vergi verdilerse yetkililer bir bakarsa iyi olur."

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Özgür Demirtaş sosyal medya

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