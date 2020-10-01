Profesör, Alicia Sierra'dan kaçıyor mu? La Casa de Papel’de dengeler değişiyor

Hayranlardan bazıları onun hamileliğinin suçluları yakalamak için bir uydurmaca olduğunu düşünüyor. Bazıları da Profesör’le arasındaki gerilimin doğumu yaklaştığında çözüleceğini varsayıyor.

Fikirlerin çoğu onun hamileliği üzerine şekillense de anti-kahraman açısından bu alışıldık olmayan seçim, tahminlerin sınırlarını zorluyor gibi görünüyor.

Dolayısıyla tüm gözler hamile Alicia Sierra üzerinde ve hayranların büyük bir çoğunluğu onun Berlin’in (Pedro Alonso) eski karısı Tatiana’yla (Diana Gomez) bağlantı kurduğuna ikna görünüyor.

Yayımlanma tarihi kesin olarak belli olmasa da hayranlar Nairobi’nin ölümünün ve Alicia Sierra’nın Profesör ’ü kıskıvrak yakalamasının ne gibi sonuçları olabileceği üzerine kafa yoruyor.

La Casa de Papel, yeni sezonu öncesi yine tartışmaların odağında. Netflix’in sevilen dizisi La Casa de Papel'in yeni sezonu yayımlanmadan önce hayranlar hikâyenin nasıl sonlanacağına dair olası senaryoları tartışıyor. Dizinin son sezonunun finali Alicia Sierra ’nın beklenmedik hamlelerine işaret etmişti.

Express'in haberine göre eğer Alicia’nın doğum sancıları bölümün hemen açılışında başlarsa bu Profesör’ün dikkatini soygundan uzaklaştırmak açısından koz olarak kullanılabilir.

Reddit’te tartışma başlatan hayranlardan biri, "Bence Alicia, Profesör’e silahı doğrulttuğunda suyu gelecek ve Profesör ona yardım edecek. Ve sonra eğer Profesör’ü öldürürse yine de basına sızan bilgilerden hapsedileceğini anlayacak. Profesör’ü öldürmek onu kurtarmayacak" dedi.

Alicia, Rio’ya işkence etmek de dahil yasadışı yöntemler uygulaması yüzünden görevinden alınmıştı. Tıpkı Raquel’in başına geldiği gibi Alicia da düşmandan çok müttefik olarak daha faydalı olduğunu anladığında Profesör’le gücünü birleştirebilir.

Hayranlardan bir diğeriyse, "Siz başka bir başlangıç yapacağını söyleyene kadar mantıklı geldi. Bunun yerine Profesör’ün bebeğin doğumuna yardım edeceğini düşünüyorum fakat işini bitirdiğinde polis içeri girecek ve Profesör bebeği güvenliğe götürürken Alicia’yı yakalayacak" diye belirtti.

Alicia’nın hamileliğinin hikâyenin gidişatı açısından bir fark yaratıp yaratmayacağı belirsizliğini korusa da hayranlar bunun kesinlikle etkili olacağını düşünüyor.



