Mynet Trend

Profesör, yanında çalışan gence cinsel istismarda bulunmuştu! Yeni gelişme

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 23.07.2019 19:49 | Son Güncelleme

Kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye (23) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanıp savcılık kararıyla resen tahliye edilen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Hasan Prof. Dr. Hasan B., ile Ç.B.’yi doktora götürmesine yardım eden yardımcısı Serkan D. ile delilleri yok etttiği iddia edilen jinekolog Hüseyin Ş.’nin, yargılanmasına 11 Aralık 2019’da başlanacak.

Profesör, yanında çalışan gence cinsel istismarda bulunmuştu! Yeni gelişme

Kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye, geçtimiz Nisan ayında cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle mahkemece tutuklanan, ardında savcı tarafından resen tahliye edilen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Hasan B. ile Ç.B.’yi doktora götürmesine yardım eden yardımcısı Serkan D. ile delilleri yok etmek için Ç.B.’nin cinsel organının temizlediği iddia edilen jinekolog Hüseyin Ş. hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkemenin hazırladığı tensip tutanağına göre, Hasan B, ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma’, ‘tehdit ve hakaret’, ‘suç delilerini yok etmek’; Serkan D, ‘basit cinsel saldırı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘tehdit’; Hüseyin Ş, ise ‘suç delillerini gizlemek’ suçlarından 11 Aralık 2019’da hakim karşısına çıkacak. (DHA)


Selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyorSelfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor
Binlerce kişi gelecek! Tam 41 metre uzunluğundaBinlerce kişi gelecek! Tam 41 metre uzunluğunda
Korkunç kaza! 1 metrelik demir saplandıKorkunç kaza! 1 metrelik demir saplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara cinsel istismar profesör

En Çok Okunan Trend Haberler

Kan donduran sözler: Doğrayıp klozete atıyordum

Kan donduran sözler: Doğrayıp klozete atıyordum

Trabzon'un en işlek caddesi bastılar! Tehlike saçıyor

Trabzon'un en işlek caddesi bastılar! Tehlike saçıyor

Kadın dizisinin Ceyda'sına bir de şimdi bakın! Gökçe Eyüpoğlu bikinisiyle büyüledi

Kadın dizisinin Ceyda'sına bir de şimdi bakın! Gökçe Eyüpoğlu bikinisiyle büyüledi

'Belediye Başkanı akrabalarını müdür olarak atadı' iddiası iddiası ilçeyi karıştırdı!

'Belediye Başkanı akrabalarını müdür olarak atadı' iddiası iddiası ilçeyi karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Tam 500 metre! Kimse gizemini çözemedi

Tam 500 metre! Kimse gizemini çözemedi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Belediye Başkanı paylaştı: Ve dünya 20 saniyeliğine güzelleşir

Belediye Başkanı paylaştı: Ve dünya 20 saniyeliğine güzelleşir

Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dalgıçlar, Van Gölü'ndeki batık gemi için daldı

Binlerce kişi gelecek! Tam 41 metre uzunluğunda

Korkunç kaza! Bacağına pulluk demiri saplandı

Korkunç kaza! 1 metrelik demir saplandı

Antalya'da korkunç olay! Beraber yaşadığı kadını öldürdü

Beraber yaşadığı kadına dehşeti yaşattı! Korkunç olay

Titanik faciasından kurtulmasını sağlamıştı! 62 bin dolara satıldı!

Batan Titanik'ten kurtulmasını sağlamıştı! 62 bin dolara satıldı

Anne ve oğlu 5 ayda geçirdikleri iki kazadan da yaralı kurtuldu

Anne ve oğlunun büyük şanssızlığı! Son 5 ayda...

Manisa'da gölette boğulan ikizler son yolculuklarına yan yana uğurlandı

Acı veda! 'Batsın bu dünya, kopsun kıyamet'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.