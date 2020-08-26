Profesyonel Liglerde Sezon Planlamaları açıklandı

Süper Lig'in başlama tarihi resmen açıklandı. 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak'ta tekrar start alacakken, sezon ise 16 Mayıs'ta tamamlanacak.
TFF'den Süper Lig açıklaması:
"Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak.16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak."
Başlangıç: 11 Eylül 2020
İlk yarı bitiş: 24 Ocak 2021
İkinci yarı başlangıç: 29 Ocak 2021
Sezon sonu: 16 Mayıs 2021
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