Profil estetiği neleri kapsar?

Burun estetiği tek başına profilin düzelmesini sağlamaz. Burun estetiğinin yanı sıra çenenin pozisyonu ve şeklinde de düzeltmeler yapılabilir. Burnunuz yüzünüz ile uyumlu hale getirildiği halde profilden hala güzel bir görünüme ulaşılmadıysa sorun çenenizden kaynaklanıyor olabilir. Fazla çıkık ya da fazla geride duran veya fazla büyük ya da fazla küçük olan bir çene de profilin kötü görünmesine yol açabilir. Çene dolgunlaştırma ya da törpüleme teknikleri kullanılarak burnun olması gereken pozisyona ve şekle getirilmesi gerekebilir.

Profil görünümü düzeltmek için yapılan operasyonlara profiloplasty denir. Profil estetiğini etkileyen en önemli unsur burundur. Bu nedenle öncellikle burunda şekil bozukluğu varsa öncellikle o düzeltilir. Bunun için rinoplasti tekniklerinden faydalanılır. Ameliyat ile yapılan operasyonların dışında dolgu ve botoks enjeksiyonu gibi ameliyatsız tekniklerden de yararlanılır.

BURUN ESTETİĞİ

Eğer alında bir şekil bozukluğu varsa törpüleme ya da dolgu tekniği kullanılarak düzeltilir. Çıkıksa törpülenir, geride ise dolgu yöntemi ile çıkık hale getirilir. Ayrıca saç çizgisinde bir problem varsa o da lazer ya da saç ekimi teknikleri ile olması gereken pozisyona getirilir.

KAŞ ESTETİĞİ

Kaş düşüklüğü varsa botoks enjeksiyonu ile kaş kaldırma estetiği uygulanır. Kaş kaldırma estetiği sadece profilin düzgün görünmesini sağlamaz aynı zamanda yüzdeki yaşlı ve yorgun görünümün de ortadan kalkmasını sağlar. Gözler ön plana çıkar ve bakışlar daha enerjik bir hal alır.

DUDAK ESTETİĞİ

Tüm bunların dışında dudaklar da profil estetiğini etkiler. Çok ince dudaklara dolgunlaştırma estetiği uygulanması gerekebilir. Yüzün geneliyle ölçülendirilerek dudağa dolgu işlemi uygulanır.

ELMACIK KEMİĞİ VE ÇENE ESTETİĞİ

Son olarak elmacık kemikleri ve gıdı için de operasyon yapılması gerekebilir. Elmacık kemiği dolgu enjeksiyonu ya da protez uygulamasıyla çıkık hale getirilebilir. Eğer gıdıda yağlanma varsa liposuction uygulanması gerekebilir.

Hastalarda bu sorunlardan biri ya da birkaçı birden bulunabilir. Bu durumda kombine bir operasyonla kişinin profil estetiği gerçekleştirilebilir. Tüm bu operasyonlar kendi görüntüleri üzerinden hasta ile birlikte planlanır. Uygulanacak tekniklere ve bölgelere cerrah ile hasta birlikte karar verilir. Gerekli görüldüğü durumlarda bir veya birkaç operasyon kombine estetikle birleştirilebilir.

