Proje ödeviydi! Yaptığı tasarımı görenlerin ağzı açık kalıyor

15 yaşındaki çocuğun proje dersi için yaptığı harika proje internette hızla yayılıyor. Dersi geçmenin haricinde en iyi proje ödülünü alan çocuk, projesine ait fotoğrafları Imgur’da paylaştı. Hayal ve yaratıcılıkla yoğrulup somut bir projeye dökülen harika masayı görünce gözlerinize inanamayacaksınız.
İşte o tasarım...
Asansör odasında korkunç intihar! Geriye sadece üç mektup kaldı
Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Ramazan bayramı öncesi tatlıda büyük oyun! Uzmanlar uyardı
Ev basıp eski sevgilisini ve arkadaşlarını darp etmişti! İfadesi ortaya çıktı
Oruç tutanlar dikkat! Her yıl 200 bin kişi...
Burası Brezilya’nın ‘Yılan Adası’ değil Yüksekova
Okuyucu Yorumları 0 yorum