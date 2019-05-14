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Proje ödeviydi! Yaptığı tasarımı görenlerin ağzı açık kalıyor

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 14.05.2019 10:53 | Son Güncelleme

15 yaşındaki çocuk proje dersi kapsamında geliştirdiği masayla dünyayı kendine hayran bıraktı!

Proje ödeviydi! Yaptığı tasarımı görenlerin ağzı açık kalıyor

15 yaşındaki çocuğun proje dersi için yaptığı harika proje internette hızla yayılıyor. Dersi geçmenin haricinde en iyi proje ödülünü alan çocuk, projesine ait fotoğrafları Imgur’da paylaştı. Hayal ve yaratıcılıkla yoğrulup somut bir projeye dökülen harika masayı görünce gözlerinize inanamayacaksınız.

İşte o tasarım...

1- İşe, projesine uygun ahşap bir çerçeveyle başladı.

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2- Sonra içine bir çerçeve daha ekledi.

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3- Ardından masanın ayaklarını ekledi.

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4- Ortaya sıradan bir masa çıktı. Sıra onu şekillendirmeye geldi.

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5- Masanın kenarlarına doğal bir desen eklenerek otantik bir hava yarattı.

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6- Sıra kabloları yerleştirmeye geldi.

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7- Kabloların masanın iç kenarına yerleştirilmesinin ardından ortaya da bir ayna ekledi.

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8- Kabloların üstünü kapattı.

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9- Çift taraflı ayna masayı diğerlerinden farklı kılan özellik oldu. Sıra LED ışıkları denemeye geldi.

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10- Ortaya böyle bir görüntü çıktı!

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11- Masa farklı renklere bürünebiliyor.

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12- Harika değil mi?

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13- Sanki illüzyon gibi!

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14- Masayla sadece dersi geçmedi aynı zamanda ödül aldı.

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