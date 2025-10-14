Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Protestolar büyüdü: Belçika'da hayat durma noktasına geldi! Ne havalimanı ne de okullar...

Belçika'da hükümetin emeklilik, işsizlik maaşı ve sağlık gibi sosyal haklarda kesinti planı, ülkeyi durma noktasına getirdi. Grev nedeniyle toplu taşıma durdu, okullar kapandı, uçuşlar iptal edildi. Brüksel sokakları binlerce protestocunun hükümete karşı attığı sloganlarla doldu.

Protestolar büyüdü: Belçika'da hayat durma noktasına geldi! Ne havalimanı ne de okullar...
Çiğdem Sevinç

Belçika'da çalışanlar, hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto etmek için bir günlük grev başlatırken, ülke genelinde kamu hizmetleri ve toplu taşıma aksadı, uçuşlar durdu.

Belçika'daki işçi sendikalarının çağrısıyla kamu ve özel sektörden çalışanlar, federal hükümetin işsizlik ve emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintileri protesto etmek için bir günlüğüne iş bıraktı.

Geniş katılımlı grev nedeniyle ülke genelinde çeşitli kamu ve özel sektör hizmetleri önemli ölçüde aksadı ve hayat durma noktasına geldi.

Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanların da greve katılması nedeniyle gidiş yönlü uçuşların tamamı iptal edildi. Charleroi Havalimanı gidişle birlikte geliş yönlü de faaliyet göstermezken Brüksel Havalimanı'nda çok az sayıda iniş yapıldı.
Brüksel'in toplu taşıma sisteminde (STIB) çalışanların greve iştirak etmesi ile metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmı iptal edildi.

Protestolar büyüdü: Belçika da hayat durma noktasına geldi! Ne havalimanı ne de okullar... 1

Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde çalışanların da greve katılmasıyla toplu taşıma sıkıntısı ülke geneline yayıldı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öğretmenlerin yoğun katılım gösterdiği grev nedeniyle ise bazı okullarda eğitim durdu. Belediye çalışanlarının greve iştirak etmesi nedeniyle çöp toplama ve kreş gibi çeşitli yerel hizmetler ve idari işlemler büyük ölçüde aksadı.

Ülke genelinde sağlık ve posta hizmetleri de grevden olumsuz etkilendi.

Belçika’da hükümet, emeklilik hakkı için gereken koşulların ağırlaştırılması, iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi, işsizlik maaşı süresinin sınırlandırılması ve uzun dönem hastalığı olanların faydalandığı sistemin katılaştırılması yönünde adımlar atarken memurların statüsü, emeklilik yaşı, maaş hesaplanmasında reform yapılması gibi çalışanların haklarında ciddi değişiklikler içeren düzenlemeleri programına almak istiyor.

Protestolar büyüdü: Belçika da hayat durma noktasına geldi! Ne havalimanı ne de okullar... 2

Sendikalar ise hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor.

BRÜKSEL'DE PROTESTO

Grevle birlikte Brüksel'de on binlerce kişi hükümetin politikalarına karşı gösteri düzenledi. Brüksel'in Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya gelen protestocular, birkaç kilometre mesafedeki Midi Tren İstasyonu'na kadar yürüdü.

Sendikaların renkleri olan yeşil, kırmızı ve mavi kıyafetler giyen protestocular, hükümet karşıtı sloganlar attı. Göstericiler, "Hükümeti durdurun", "Savaşa para var, emekliliğe yok" ve "Hakkımıza dokunmayın" gibi yazılar içeren pankartlar açtı.
Yürüyüş nedeniyle Brüksel'in merkezi bölgelerinde yollar araç geçişine kapatılırken şehir genelinde yoğun trafik sıkışıklığı yaşandı.

Protestolar büyüdü: Belçika da hayat durma noktasına geldi! Ne havalimanı ne de okullar... 3

Protestolar büyüdü: Belçika da hayat durma noktasına geldi! Ne havalimanı ne de okullar... 4

(AA)

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
14 Ekim 2025 Burç yorumları: Venüs'ün Terazi'ye geçişi ve sağlığınız üzerindeki etkileri14 Ekim 2025 Burç yorumları: Venüs'ün Terazi'ye geçişi ve sağlığınız üzerindeki etkileri
Bir dönem Türkiye onları konuşuyordu: Şimdi evsiz kaldılar!Bir dönem Türkiye onları konuşuyordu: Şimdi evsiz kaldılar!

Anahtar Kelimeler:
Belçika Protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.