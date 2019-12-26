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  4. Protestolara Paris Operası balerinlerinden destek

Protestolara Paris Operası balerinlerinden destek

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik reformuna karşı yapılan greve Paris Operası'nın bale sanatçıları da dahil oldu.

Protestolara Paris Operası balerinlerinden destek

Fransa’nın en önemli sendikalarından Genel İş Konfederasyonu’nun (CGT) çağrısıyla başlayan emeklilik reformu karşıtı greve Paris Operası sanatçıları da katıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, büyük tepki çeken emeklilik reformundan geri adım atmazken, yüz binlerce kişinin katıldığı greve destek veren Paris Operası sanatçılarının performansı sosyal medyada yayıldı.

Yeni emeklilik düzenlemesiyle birlikte farklı mesleklerin özelliklerine göre belirlenmiş 42 emeklilik türü ortadan kaldırılarak, aşamalı olarak tek tip emekliliğe geçilecek.

Emeklilik yaşını 62 olarak tutuyor görünen düzenlemede, emeklilik maaşının tamamını almak isteyen işçiler 64 yaşına kadar çalışmak zorunda kalacak.


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Anahtar Kelimeler:
emeklilik reformu paris operası protesto

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