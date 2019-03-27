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Prova sırasında korkunç olay!

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 27.03.2019 20:03 | Son Güncelleme

Sirkte akrobatların provası sırasında ip üzerinden düşen akrobatların o anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Sirkte prova yapan 7 akrobat, 3 katlı piramit oluşturup ipte yürümeye başladı. Bir kişinin dengesi bozulması sonucu 4 kişi aşağı düşüp yaralanırken, 3 kişi de ipe tutunarak kurtuldu.

Korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
akrobat sirk

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