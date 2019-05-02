PS Plus Mayıs 2019 oyunları bugün açıklandı

Bu zamana kadar PS4, PS3 ve PS Vita için ücretsiz oyun dağıtan Sony, geçtiğimiz aylarda PS3 ve PS Vita desteğini sonlandırmıştı. Mayıs ayında da sadece PlayStation 4 için ücretsiz oyun yayınlayan Sony, bu ay içerisinde Worms’ün yapımcısı Team17’nin sevilen oyunu Overcooked! ve Annapurna Interactive’in What Remains of Edith Finch oyununu ücretsiz olarak sunuyor.

PlayStation Plus üyeliğine; aylık 23,99 TL, üç ay 74,99 TL ve 12 ay ise 179,99 TL sahip olabilirsiniz. Xbox cephesinin Live Gold servisine göre neredeyse yarı yarıya fiyata sahip olan PS Plus, Türk oyunculara Sony’nin ne kadar değer verdiğini gösteriyor.

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