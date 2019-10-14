PS4 mü almalı, PlayStation 5’i mi beklemeli?

CPU ve GPU tarafından AMD’nin gelişmiş yeni nesil teknolojilerinden faydalanacak olan cihaz, bünyesindeki 4K Blu-Ray desteği ve SSD depolama gibi detaylar sayesinde de hem bir şeyler oynamak hem de bir şeyler izlemek isteyenler için çok gelişmiş sonuçlar verebilecek.

Yeni konsolda SSD disk olacağı daha önce de belirtilmiş, hatta bazı testler de yaparak mevcut PS4 sistemine kıyasla çok ciddi performans farklarının olduğundan söz edilmişti. Oyunların giderek yükselen boyutlarını göz önüne alırsak, kısalan yükleme süreleri ve kısalan ara yükleme ekranları sayesinde daha performanslı deneyimlerimiz olabilecek.

Öte yandan, bir diğer detay da Ray Tracing yani Işın İzleme teknolojisi tarafında. Gelişmiş ışık ve gölge efektlerinin yanında yansıma efektlerini de eklediğimizde, ortaya büyüleyici görüntüler çıkabilecek.

Özellikle son yıllarda PC cephesinde bu tarafa yönelik güzel detaylar görmüştük. Yakında konsol cephesinde de benzer şeyler olacak gibi.

Ve tabii ki Dualshock 5 hakkında da detaylar var. Oyuncuların yaptığı geri bildirimler neticesinde pek çok irili ufaklı düzenleme gerçekleştiriliyor. Gelen bilgilere bakılırsa da yeni gamepad’in ağırlığı DS4’ten biraz fazla, ama mevcut Xbox gamepad’inden (pil dahil) daha hafif.