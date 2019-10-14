PS4 mü almalı, PlayStation 5’i mi beklemeli?

CPU ve GPU tarafından AMD’nin gelişmiş yeni nesil teknolojilerinden faydalanacak olan cihaz, bünyesindeki 4K Blu-Ray desteği ve SSD depolama gibi detaylar sayesinde de hem bir şeyler oynamak hem de bir şeyler izlemek isteyenler için çok gelişmiş sonuçlar verebilecek.
Yeni konsolda SSD disk olacağı daha önce de belirtilmiş, hatta bazı testler de yaparak mevcut PS4 sistemine kıyasla çok ciddi performans farklarının olduğundan söz edilmişti. Oyunların giderek yükselen boyutlarını göz önüne alırsak, kısalan yükleme süreleri ve kısalan ara yükleme ekranları sayesinde daha performanslı deneyimlerimiz olabilecek.
Öte yandan, bir diğer detay da Ray Tracing yani Işın İzleme teknolojisi tarafında. Gelişmiş ışık ve gölge efektlerinin yanında yansıma efektlerini de eklediğimizde, ortaya büyüleyici görüntüler çıkabilecek.
Özellikle son yıllarda PC cephesinde bu tarafa yönelik güzel detaylar görmüştük. Yakında konsol cephesinde de benzer şeyler olacak gibi.
Ve tabii ki Dualshock 5 hakkında da detaylar var. Oyuncuların yaptığı geri bildirimler neticesinde pek çok irili ufaklı düzenleme gerçekleştiriliyor. Gelen bilgilere bakılırsa da yeni gamepad’in ağırlığı DS4’ten biraz fazla, ama mevcut Xbox gamepad’inden (pil dahil) daha hafif.
Sony Başkanı Jim Ryan’ın belirttiğine göre PS5’in kontrolcüsünde iki temel yenilik bulunuyor. Bunlardan ilki, geliştirilmiş titreşim motorunun oyunlara göre farklı tepkiler sunabilecek olması. Örneğin, bir futbol oyununda ayağa kayarken elde edilecek titreşim ile, bir yarış oyununda arabayla kayarken elde edilecek titreşim detayları tamamen farklı olacak. Bu sayede oyuncuların daha iyi oyun deneyimleri elde etmesi mümkün olacak.
İkinci detay ise, trigger yani tetik düğmeleri tarafında. Daha hassas bir mekanizma sayesinde, gerçekte yapacağımız el hareketleriyle oyunlardaki ilerleyişlerimize etki edebileceğiz. Oyun geliştiricileri bu tarafta oyunlara özel programlamalar yapabilecek.
Son olarak, IGN’in yaptığı bir anketin sonuçlarından da kısaca söz edelim. IGN’in anket sonuçlarına göre oyuncular, PS5’te en çok “geriye dönük uyumluluk” haberine sevinmiş. Bildiğiniz üzere Sony stüdyolarının hazırladığı pek çok kaliteli “exc oyun” var ve bu oyunları haliyle yeni konsollarda da oynamak güzel olacaktır.
Peki şu durumda PS5’i mi beklemeli, yoksa PS4 satın almalı mı?
Öncelikle, “şu an için” görüşlerimizi paylaşmamız gerekirse, normal olarak PS5 çok güçlü bir konsol olacaktır. İlk çıktığı dönemde hem fiyat unsuru hem de oyun sayısı itibarıyla sabır gerektirecek bir platform. PS4’e baktığımızda ise, oturmuş bir sistemi var, pek çok oyunu mevcut ve hem oyunun hem de konsolun fiyatı uygun. Dolayısıyla şu an PS4 almak hâlâ mantıklı. Tabii hemen oyun oynamak istiyorsanız.
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