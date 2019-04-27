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PS4 şu ana kadar ne kadar atış yaptı

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TEKNOLOJİ  | 27.04.2019 08:33 | Son Güncelleme

Sony, bu yılın en çok satan konsolu unvanını yarışın başladığı andan beri elinde tutuyor. Bugün ise Sony’nin 2019’un Nisan ayı itibariyle dünya çapında ne kadar PS4 konsol satışı gerçekleştirdiği açıklandı.

PS4 şu ana kadar ne kadar atış yaptı

PlayStation 4 dünya çapında 96.8 milyon adet satarak bu neslin en çok satan konsolu oldu. Sony, bakalım bu başarıyı PS5’te devam ettirecek mi?

Sony bu ay itibariyle toplamda 96.8 milyon adet PS4 satışı gerçekleştirmiş. Bu satışlar arasında PS4, PS4 Slim ve PS4 Pro yer alıyor. Sony, ayrıca 31 Mart 2019 itibariyle 36.4 milyon adet PlayStation Plus kullanıcısına da sahip olduğunu belirtti. Geçen yıla göre 2.2 milyon adet PS Plus kullanıcı sayısını arttıran Sony, gözünü şimdilerde yeni nesile dikmiş durumda.

Sony, 2020 yılında merakla beklenen konsolu PS5 ile karşımıza çıkacak. Sony, Wired’a verdiği röportajda PS5’in özelliklerini doğrulamıştı. PS5 açıklamalara göre; PlayStation 5, 8 çekirdekli AMD Ryzen 7nm Zen 2 işlemci, Raytracing destekli Radeon Navi tabanlı grafik birimi, 8K çözünürlük desteği ve SSD ile gelecek.

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Playstation sony oyun oyun konsolu
 

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