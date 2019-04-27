PS4 şu ana kadar ne kadar atış yaptı

PlayStation 4 dünya çapında 96.8 milyon adet satarak bu neslin en çok satan konsolu oldu. Sony, bakalım bu başarıyı PS5’te devam ettirecek mi?

Sony bu ay itibariyle toplamda 96.8 milyon adet PS4 satışı gerçekleştirmiş. Bu satışlar arasında PS4, PS4 Slim ve PS4 Pro yer alıyor. Sony, ayrıca 31 Mart 2019 itibariyle 36.4 milyon adet PlayStation Plus kullanıcısına da sahip olduğunu belirtti. Geçen yıla göre 2.2 milyon adet PS Plus kullanıcı sayısını arttıran Sony, gözünü şimdilerde yeni nesile dikmiş durumda.

Sony, 2020 yılında merakla beklenen konsolu PS5 ile karşımıza çıkacak. Sony, Wired’a verdiği röportajda PS5’in özelliklerini doğrulamıştı. PS5 açıklamalara göre; PlayStation 5, 8 çekirdekli AMD Ryzen 7nm Zen 2 işlemci, Raytracing destekli Radeon Navi tabanlı grafik birimi, 8K çözünürlük desteği ve SSD ile gelecek.

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