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PSG 3 - 1 Angers (Maç özeti)

FRANSA HABERLERİ  | 25.08.2018 20:26 | Son Güncelleme

Fransa'da son şampiyon Paris Saint Germain (PSG), Angers engelini 3-1'le geçti. Ev sahibinin gollerini üç yıldızı Cavani, Mbappe ve Neymar attı.

PSG 3 - 1 Angers (Maç özeti)

Fransa Ligi'nin şampiyonluktaki favorisi PSG, 3. hafta maçında Angers'i 3-1'le geçti. 12. dakikada Neymar'ın sağdan getirip arka direğe bıraktığı topu Cavani ağlarla buluşturdu. Uruguaylı, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

Angers 20. dakikada penaltı kazandı. Mangani'nin sert vuruşunda top ağlarla buluştu ve skora 1-1'lik denge geldi.

  1. dakikada Mbappe sahneye çıktı. Angel di Maria'nın soldan cezasahası sağ içine gönderdiği topa Kylian Mbappe gelişine vurdu. Top sol direğin yanından ağlarla buluştu. Fransa'nın Dünya Kupası şampiyonluğunda kilit isimlerden olan 19 yaşındaki oyuncunun bu golüyle PSG maçta 2-1 öne geçti.

Karşılaşmada son sözü 65'te Neymar söyledi. PSG atağında cezasahası sağ içindeki Mbappe, topu altıpas ön çizgisine yakın bölgeye bıraktı. Neymar, gelişine plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu ilan etti, PSG: 3 - Angers: 0

Bu galibiyetle PSG üçte üç yaptı ve puanını 9'a çıkardı. Angers ise 3. haftayı da puansız kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
psg Angers ligue 1

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