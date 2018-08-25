PSG 3 - 1 Angers (Maç özeti)

Fransa Ligi'nin şampiyonluktaki favorisi PSG, 3. hafta maçında Angers'i 3-1'le geçti. 12. dakikada Neymar'ın sağdan getirip arka direğe bıraktığı topu Cavani ağlarla buluşturdu. Uruguaylı, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.
Angers 20. dakikada penaltı kazandı. Mangani'nin sert vuruşunda top ağlarla buluştu ve skora 1-1'lik denge geldi.
Karşılaşmada son sözü 65'te Neymar söyledi. PSG atağında cezasahası sağ içindeki Mbappe, topu altıpas ön çizgisine yakın bölgeye bıraktı. Neymar, gelişine plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu ilan etti, PSG: 3 - Angers: 0
Bu galibiyetle PSG üçte üç yaptı ve puanını 9'a çıkardı. Angers ise 3. haftayı da puansız kapattı.
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