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PSG-Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak?

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.12.2020 18:08 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dün gece skandal bir olay yaşandı. Temsilcimiz Medipol Başakşehir ile Paris Saint Germain karşı karşıya geldiği maçta Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya 4. hakem tarafından ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle temsilcimiz sahadan çekildi. Son olarak maçın bugüne ertelenmesine karar verildi. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

PSG-Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Fransa'da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasına ırkçılık damga vurdu. Peki ertelenen maç ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte ayrıntılar...

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 20.55'te bu sayfada olacak.

MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

İstanbul Başakşehir Kulübü, Paris Saint-Germain karşılaşmasında yaşanan ırkçılık skandalının ardından sahaya çıkmama kararı aldı. Karşılaşma bugün (9 Aralık Çarşamba) TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek.

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HAKEM KİM OLACAK?

PSG-Medipol Başakşehir maçına Hollandalı hakem Danny Makkelie atandı. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya'dan Bartosz Frankowski olacak.


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