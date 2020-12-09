PSG-Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Fransa'da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasına ırkçılık damga vurdu. Peki ertelenen maç ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte ayrıntılar...
Maçın canlı anlatımı saat 20.55'te bu sayfada olacak.
İstanbul Başakşehir Kulübü, Paris Saint-Germain karşılaşmasında yaşanan ırkçılık skandalının ardından sahaya çıkmama kararı aldı. Karşılaşma bugün (9 Aralık Çarşamba) TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek.
PSG-Medipol Başakşehir maçına Hollandalı hakem Danny Makkelie atandı. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya'dan Bartosz Frankowski olacak.
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