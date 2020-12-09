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PSG-Başakşehir maçına damga vuran Sebastian Coltescu için olay iddia!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.12.2020 16:14 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve 14. dakikada yarıda kalan PSG - Başakşehir maçına 4. hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı sözleri damga vurdu. Rumen medyasının önemli isimlerinden gazeteci Emanuel Rosu, Coltescu ise Coltescu ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Bu iddiaya göre 43 yaşındaki hakem 12 yıl önce intihar girişiminde bulundu. Coltescu'nun bir kadınla yaşadığı ilişki sonrası bunalıma girdiği ve hayatına son vermek istediği ileri sürülüyor.

PSG-Başakşehir maçına damga vuran Sebastian Coltescu için olay iddia!

PSG - Başakşehir maçına 4. hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı sözleri damga vurdu. Coltescu, 14. dakikada Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı sözler sarfedince maç yarıda kaldı ve bütün dünya bu karşılaşmayı konuştu.Rumen medyasından Emanuel Rosu, olay hakem Coltescu ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Bu iddiaya göre 43 yaşındaki hakem 12 yıl önce intihar girişiminde bulundu.

İŞTE O İDDİA

“PSG - Başakşehir maçının hakemi 43 yaşındaki Rumen Sebastian Coltescu, 2 hafta önce FIFA listesinden çıkarılmıştı. Bu turnuva onun son turnuvası olacaktı. Ayrıca 12 yıl önce kendi hayatına son vermeye çalışan biri. Duygusal olarak oldukça kırılgan.”

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SKANDALLARI BİTMİYOR...

Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Sebastian Colţescu, iki yıl önce bir kez daha gündeme gelmişti. 27 Mart 2018'de ülkesi Romanya'nın İsveç'le oynadığı maçta dördüncü hakem olan Colţescu'ya dair İsveç Milli Takım teknik direktörü Janne Andersson şu sözleri sarf etmişti:

"Yedek (dördüncü) hakem 90 dakika boyunca yedek kulübümüze dönüp faul yok diye bağırdı. Maçtan sonra Romanya yedek kulübesine gitti ve oyuncularla tokalaştı. Böyle bir şey görmek garipti, sanki 80'lere dönmüştük."Sebastian Colţescu, 2015 yılında oynanan Astra-Steaua maçında yaptığı büyük hatalarla gündeme gelmiş ve ardından gelen iki ayda kendi liginde bir maça atanmamıştı. O süreçte 2016'ya kadar askıya alınma riskiyle karşı karşıya kalmış fakat Ekim ayındaki kurulda affedilmişti.Eski uluslararası hakem Adrian Porumboiu, 2019'da Colţescu'nun yönettiği Viitorul - Sepsi maçının ardından şu demeçleri vermiştir:"Colţescu'nun kararları dünyanın hiçbir köşesinde gerçekleşmiyor. Katil bir hakem istiyorsanız onu alabilirsiniz!"2008'de Romanya'da Merkez Hakem Komisyonu Başkanı olan Gheorghe Constantin: "Onun yaptığı hataları ligimizin bu seviyesinde kabul edemeyiz. Bir süre maç yönetemeyecek, hatalarından ders alması gerekiyor."

İNTİHARIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

CFR Cluj kulübünün avukatı Ioan Ivaşcu, 2019 yılında Colțescu'nun yönettiği Cluj-Astra maçı sonrasında: "Sahadaki oyunculara küfretti ve onları duymamazlıktan geldi. Bu akıl alır değil!"Colțescu, 2008'de bir süreliğine askıya alındığı dönemde bir boşanma davasından çıkmıştı.Sonraki dönemde kız arkadaşı edinen Colțescu, o süreçte intiharın eşiğinden döndüğünü belirtmişti.


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