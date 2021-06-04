PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti

Cristiano Ronaldo, PSG yolunda. Görüşmeler başladı.

İspanyol basınında AS'ın haberine göre, PSG yönetimi Cristiano Ronaldo'nun menajeriyle görüşmelere başladı. Juventus önümüzdeki sezon kadroda mali anlamda tasarrufa gideceği için Cristiano Ronaldo'nun satılmasına sıcak bakılıyor.

PSG kulübü ise oyuncunun menajeriyle temasa geçti ve maaş ile birlikte diğer konular hakkında görüşmeler resmen başladı.

Cristiano Ronaldo bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda oynadığı 44 maçta 36 gol attı ve 4 asist yaptı.

(FUTBOL ARENA)



