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PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti

04.06.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG, Cristiano Ronaldo'nun menajerleriyle görüşmelere başladı. Juventus'ta yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek için Fransız kulübü harekete geçti.

PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti

Cristiano Ronaldo, PSG yolunda. Görüşmeler başladı.

İspanyol basınında AS'ın haberine göre, PSG yönetimi Cristiano Ronaldo'nun menajeriyle görüşmelere başladı. Juventus önümüzdeki sezon kadroda mali anlamda tasarrufa gideceği için Cristiano Ronaldo'nun satılmasına sıcak bakılıyor.

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PSG kulübü ise oyuncunun menajeriyle temasa geçti ve maaş ile birlikte diğer konular hakkında görüşmeler resmen başladı.

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Cristiano Ronaldo bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda oynadığı 44 maçta 36 gol attı ve 4 asist yaptı.

(FUTBOL ARENA)


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Juventus
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