PSG'de Cavani ve Meunier, Manchester United maçında forma giyemeyecek

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester United ile eşleşen Paris Saint-Germain'e Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani'den kötü haber geldi.
PSG'nin Bordeaux'yu 1-0 yendiği maçta galibiyet golü atan Cavani, ilk yarının sonlarında sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Golcü oyuncunun Manchester United ile oynanacak ilk maçta sahalarda olmayacağı açıklandı.
PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, ''Cavani için iyi haberlerim yok. Manchester United'a karşı oynayamacak.'' sözlerini kullandı. Uruguaylı forvetin, rövanş maçına yetiştirilmesi için çalışmalara başlandı.
MEUNIER'DE BEYİN SARSINTISI
Cavani'den gelen haberle sarsılan PSG'ye bir kötü haber de Meunier'den geldi.
PSG, Thomas Meunier'nin Bordeaux maçında beyin sarsıntısı geçirdiğini ve hafta sonuna kadar dinlendirileceğini açıkladı.
CAVANI YOK, NEYMAR YOK...
12 Şubat tarihinde Old Trafford'da Manchester United ile karşılaşacak olan PSG'de takımın bir diğer yıldızı Neymar da sakatlığı nedeniyle zorlu maçta oynayamayacak. Neymar'ın rövanş maçına da yetişemeyeceği açıklanmıştı.
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